Knapp 64.000 Menschen werden am Donnerstag beim J.P. Morgan-Lauf starten. Wir haben alle Infos zur Strecke, zu Sperrungen, zu Anreise und Parkmöglichkeiten sowie zu allem, was auf der Strecke nicht erlaubt ist.

Zum 26. Mal findet am Donnerstag, 7. Juni, die J.P. Morgan Corporate Challenge in Frankfurt statt. Mehrere zehntausend Menschen aus knapp 2.400 Unternehmen werden über die 5,6 Kilometer lange Strecke durch die City laufen. Die Einnahmen werden für Initiativen im Behindertensport gestiftet. Wir haben alles, was Sie zum Lauf wissen müssen, übersichtlich zusammengefasst.

Teilnehmer: 63.870 Läufer aus 2.388 Unternehmen gehen am Donnerstag an den Start. Zu einem Unternehmens-Team gehören mindestens vier Läufer; nach oben hin ist die Größe des Teams unbeschränkt.

Strecke: Die J.P. Morgan Corporate Challenge 2018 startet an der Hochstraße (Start Nord) und an der Börsenstraße (Start Süd), das Ziel befindet sich an der Senckenberganlage (Höhe Dantestraße). Die 5,6 Kilometer lange Strecke verläuft über die Eschersheimer Landstraße, die Bremer Straße, den Reuterweg, die Mainzer Landstraße und die Friedrich-Ebert-Anlage bis zur Senckenberganlage.

Start: Der Lauf beginnt um 19 Uhr.

Wo starte ich? Es gibt einen Nord-Start in der Hochstraße und einen Süd-Start in der Börsenstraße. Teilnehmer dürfen selbst entscheiden, wo sie den Lauf beginnen.

Anmeldung: Die Anmeldung ist seit Freitag, 4. Mai, geschlossen. Nachmeldungen sind nicht möglich.

Anreise: Die Polizei bittet Teilnehmer, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Captains der Unternehmens-Teams konnten bei der Anmeldung RMV-Kombitickets bestellen. Diese Tickets gelten, in Kombination mit der Startnummer zum Morgan-Lauf, als Fahrkarten.

Sperrungen: Die Innenstadt wird für den Lauf weiträumig abgesperrt. Betroffen sind die Straßen, über die die Strecke verläuft, sowie zahlreiche anliegende Straßen.

Parken: Die Veranstalter raten ausdrücklich von der Anreise mit dem Auto ab. Sollten Sie es doch versuchen wollen: In der Innenstadt gibt es eine ganze Menge Parkhäuser. Die sind aber meistens ziemlich voll.

Umkleiden / Toiletten: Umkleiden sind in der 1. Etage des Parkhauses Alte Oper eingerichtet. Toilettenhäuschen stehen am Start, entlang der Strecke und im Ziel zur Verfügung.

Verbote: Es ist verboten, mit Fahrrädern, Inline-Skates oder Rollschuhen teilzunehmen. Auch das Schieben von Baby-Joggern ist nicht gestattet. Ebenso dürfen keine Tiere auf der Strecke mitgenommen werden. Rollstuhlfahrer dürfen am Lauf teilnehmen, müssen aber Sicherheitsauflagen berücksichtigen.

