Am Montag ist es wieder soweit: Das traditionelle Radrennen am 1. Mai findet in Frankfurt statt. Wo führt die Strecke entlang? Wer wird gewinnen? Was muss ich in Frankfurt beachten? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wie heißt das Rennen jetzt eigentlich?

In den Köpfen der Frankfurter Fans heißt das Rennen immer noch „Rund um den Henninger Turm“. Seit dem ersten Rennen im Jahr 1962 lagen bis ins Jahr 2008 Start und Ziel unterhalb des Henninger Turms in Sachsenhausen. Nachdem sich dieser Hauptsponsor jedoch zurückzog, musste ein neuer Name her. 2009 hieß das Rennen „Eschborn-Frankfurt City Loop“. Start war dabei erstmals in Eschborn, das Ziel im Stadtteil Riedberg. Ab 2010 trug das Rennen den Namen „Rund um den Finanzplatz Eschborn–Frankfurt“. Das Ziel wanderte an die alte Oper. In diesem Jahr änderte sich der Name erneut in „Eschborn–Frankfurt »Rund um den Finanzplatz«“. Dafür gibt es jedoch einen guten Grund: Dem Radklassiker wurde die Ehre zuteil in den Kalender der UCI WorldTour aufgenommen worden zu sein. Damit zählt das Rennen nun auch offiziell zu den wichtigsten Profi-Rennen der Welt. Doch ganz gleich wie es nun heißt: Für die Meisten ist und bleibt es ganz einfach: „Das Radrennen am 1. Mai“.

Wo führt die Strecke entlang?

Die 215,7 Kilometer lange Strecke startet in Eschborn und endet an der Alten Oper in Frankfurt. Vom Start in der Elly-Beinhorn-Straße geht es auf direktem Weg nach Frankfurt zu einer ersten Durchfahrt des kurzen Rundkurses im Zielbereich. Von dort führt der Weg über den Riedberg nach Bad Homburg und Oberursel, ehe sich die Fahrer auf den Feldberg quälen. Anschließend fahren die Radprofis über die Kittelhütte nach Ruppertshain. Zunächst machen die Fahrer einen Abstecher über Eppstein und Hofheim nach Bad Soden. Dort startet schließlich der Rundkurs über Sulzbach, Schwalbach und Königstein, der zunächst zweimal absolviert wird, ehe ein weiterer Abstecher die Radfahrer, erneut über Ruppertshain, nach Kelkheim führt. Anschließend wird der Rundkurs zwischen Sulzbach und Königstein weitere zweimal durchfahren. Insgesamt vier mal müssen die Profis somit den gefürchteten Mammolsheiner Berg überqueren. Ist dies getan, führt der Weg von Schwalbach aus am Startbereich in Eschborn vorbei und auf direktem Weg in die Frankfurter Innenstadt. Bevor der Sieger vor der Alten Oper ermittelt wird, muss auch dort ein kleiner Rundkurs dreimal gefahren werden. Dieser führt von der Alten Oper an der Bockenheimer Anlage entlang bis zum Eschenheimer Tor und auf der Hochstraße und der Neuen Mainzer Straße, entlang der Taunus- und der Weserstraße zurück auf die Mainzer Landstraße und ins Ziel vor der Alten Oper.

Wo kann ich die Radfahrer am Besten sehen?

Wer sind die Favoriten auf den Sieg?

Was muss ich beachten, wenn ich am 1.Mai nach Frankfurt fahren will?

Es ist wie bei jedem Radrennen: Dort wo es besonders Spektakuläres zu sehen geben wird, werden vermutlich auch die meisten Zuschauer stehen. Dennoch lohnt sich ein Ausflug an die Hot-Spots des diesjährigen Strecke. Kurios wird es in: Dort radeln die Profis genau über die Fußgängerzone. Auch in der Nachbarstadtwird es eindrucksvoll: Denn dort fahren die Teilnehmer mit Vollgas über das Kopfsteinpflaster in der Altstadt. Je langsamer das Feld unterwegs ist, desto mehr hat der Zuschauer davon. Der längste Anstieg geht dabei hinauf auf den. Deutlich kürzer, dafür umso steiler geht es in Eppstein auf den sogenannten. Bei einer Steigung von 19 Prozent würde mach einer schon schieben. Noch steiler ist der. Mit seinen 23 Prozent ist er längst ein gefürchtete Instanz beim Traditionsrennen am erste Mai. Hier werden wie jedes Jahr etliche Fans am Straßenrand stehen, immerhin kämpfen sich die Profis viermal den Berg hinauf. Doch nicht nur der Streckenrand, auch derist ein Besuch wert. Hier können mit etwas Glück die Profis auch länger betrachtet werden. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm, Jedermann- und Juniorenrennen.Wann die Radfahrer an welchem Ort vorbeifahren, lesen Sie hier : Das sind die Namen auf die es dieses Jahr zu achten gilt. Die Konkurrenz um den Sieg dürfte so groß wie seit Langem nicht sein. Sollte es zu einem Massensprint auf der Zielgerade kommen, stehen mitunddie Chancen auf den Sieg eines deutschen Profis sehr gut. Einer der größten Konkurrenten könnte der Norwegersein. Nach seinen Siegen in den Jahren 2014 und 2016 möchte er zum dritten Mal das Rennen gewinnen. Damit würde er zum Rekordsieger Erik Zabel aufschließen. Behilflich könnte ihm dabei just Zabels Sohn Rick sein. Dieser fährt seit dieser Saison gemeinsam mit Kristoff im russischen Team Katusha-Alpecin und ist als dessen Anfahrer aktiv. Im selben Team fährt mit dem ehemaligen Eschbornerein weiterer Favorit auf den Sieg. Martin wird sein Glück jedoch, ebenso wie der Niederländer, eher in einer Fluchtgruppe suchen müssen – ein Szenario, das auf dem harten Kurs im Taunus durchaus vorstellbar ist. Große Chancen auf den Sieg rechnet sich bei seinem Heimrennen auchaus. Der Allrounder und Sieger von 2011 ist sowohl im Sprint als auch in Fluchtgruppen stark und bei keinem Rennen so motiviert sich den Fans zu zeigen wie in Frankfurt. Großer Favorit ist jedoch ein Anderer:Der Slowake ist der Superstar des Radsportes. Da er seit dieser Saison für das deutsche Team Bora-Hansgrohe fährt, kommen nun auch die Frankfurter Fans in den Genuss, den Topverdiener unter den Profifahrern live zu sehen. Sagan ist zweimaliger und amtierender Weltmeister sowie Gesamtsieger der vergangenen UCI World-Tour. In den vergangenen Jahren gewann er fünf Mal das grüne Trikot bei der Tour de France. Wie bei jedem anderen Rennen, an dem er teilnimmt, wird auch der Sieg in Frankfurt nur über ihn gehen.Besucher, die das Radrennen in der Innenstadt verfolgen wollen, sollten unbedingt mit S- und U-Bahn Anreisen. In der Innenstadt werden über den ganzen Tag zahlreiche Straßen gesperrt sein. Auch Busse und Straßenbahnen sind davon betroffen. In der Innenstadt muss aufgrund von Aufbauarbeiten bereist ab Sonntag mit Sperrungen gerechnet werden.Eine genau Auflistung der Einschränkungen finden Sie hier Zusätzlich zum Profirennen wird es am Vormittag Jedermann- und Juniorenrennen geben. Daher muss bereits am Morgen und Vormittag mit Sperrungen auf der Strecke gerechnet werden. Die verschiedenen Rennfelder werden durch Motoradstaffeln der Polizei begleitet. Rote Flaggen signalisieren dabei, dass die Straße gesperrt ist. Nachdem das Feld vorbeigefahren ist, sollte nicht in jedem Fall damit gerechnet werden, dass die Straße unmittelbar freigegeben wird. Erst eine grüne Flagge zeigt, dass der Verkehr wieder fließen kann.Wann das Profifeld an welchen Stellen vorbeikommt, lesen Sie hier Für dringende Fragen hat die Stadt Frankfurt ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist von vom 28.04 bis zum 30.04. von 9 bis 20 Uhr und am 01. Mai von 7 bis 19 Uhr erreichbar.

Telefon: (069) 68 60 70 42 oder (0160) 25 61 658

Wie kann ich das Rennen von Zuhause aus verfolgen?

Die FNP berichtet über das komplette Rennen in einem ausführlichen Live-Ticker. Darin werden die Zuschauer zahlreiche Eindrücke, Hintergründe und Stimmungsbilder erhalten und ganz nah dran sein an den Fans und den Emotionen der Fahrer nach dem Rennen.