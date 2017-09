Bundestagswahl 2017: Alles, was Sie zur Wahl wissen müssen

Kommentar: "Die Demokratie in Deutschland funktioniert"

Video Video-Kommentar zur Bundestagswahl 2017

Die Deutschen haben einen neuen Bundestag gewählt - und der bedeutet eine Zäsur für das parlamentarische System der Bundesrepublik. Wir haben alle aktuellen EntwicklungenWelcher Wahlkreis ist der dümmste? Wo war die Wahlbeteiligung am niedrigsten? Und warum hat SPD-Direktkandidat irgendwie doch gewonnen, obwohl er das Mandat verpasst hat? Wir nennen Ihnen fünf Gewinner und drei Verlierer der Bundestagswahl im Rhein-Main-Gebiet. Zum Artikel Sehen Sie hier, wie die Menschen im Rhein-Main-Gebiet gewählt haben: Unsere Karte zeigt die Erst- und Zweitstimmenergebnisse der Bundestagswahlen 2017, 2013, 2009 und 2005.Die Katastrophe, die manche befürchtet haben, ist nicht eingetreten. Aber mit dem Einzug einer rechtsradikalen Partei in den Bundestag wird das Regieren für Angela Merkel nicht einfacher. Ein Videokommentar von FNP-Chefredakteur Joachim Braun.22 Kandidaten aus Gessen ziehen direkt in den Bundestag ein. In einigen Wahlkreisen waren die Entscheidungen besonders spannend: Wer folgt auf Erika Steinbach? Wie schneidet die AfD ab? Hier gibt es die Höhepunkt der Bundestagswahl in Hessen.Die Wahlbeteiligung in Frankfurt schwankt - teils dramatisch. Wir schlüsseln sie nach den Stadtteilen auf.Am Morgen nach der Wahl herrscht Katerstimmung in Deutschland - und auf Twitter gehen gallige Witze herum. Wir haben die besten gesammelt. Zum Artikel