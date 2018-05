Ab dem 1. Juni 2018 gastiert im Frankfurter Stadtwald wieder der "BigCityBeats World Club Dome". Für die größte Party Europas verwandelt sich das Areal rund um die Commerzbank-Arena in eine vielfältige Partywelt.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor dem Festival!

Wo findet der WCD statt?

Der "World Club Dome" findet 2018 in der Commerzbank-Arena als "Hollywood-Edition" statt. Dieses Mal besonders: ein Red Carpet und ein WCD-Heliport. Im und um das Stadion herum, gibt es wieder auf dem 700.000 Quadratmeter großen Areal, auf 25 Bühnen, 200 internationale DJs zu sehen. Es werden wieder bis zu 140.000 feierwütige Menschen erwartet.

Wen kann ich beim World Club Dome 2018 in Frankfurt alles Live sehen?

Auf der Mainstage versammelt der World Club Dome das Who-Is-Who der weltweiten Club-Musik.

Umrahmt durch eine spektakuläre Lichtshow, Mega Soundsystem und XXL-Dancefloor, kommen DJ-Größen aus aller Welt.

Wir sagen ihnen die Top-Acts auf der Mainstage:

Afrojack, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Eric Prydz, Le Shuuk, Martin Garrix, Nervo, Nicky Romero, Robin Schulz, Steve Aoki, Tiesto, W&W.

Die WCD Pool-Sessions im Stadionbad und die Forest Stage im Stadtwald direkt am Stadion, heißen die internationalen Stars der Technoszene willkommen. Auf dem 200.000 Quadratmeter Areal versprühen folgende Top-Acts bei den Pool-Sessions einen Hauch von Ibiza am Main:

Anna Reusch, Boris Brejcha, Charlotte De Witte, DJ Hell, Kollektiv Turmstraße, Kölsch, Luciano, Oliver Schories, Paul Kalkbrenner, Solomun und Sven Väth.

Auf den Stages rund um das Stadion, wie der Zombie-Stage für Hardstyle-Fans oder der Skyline-Stage mit House-Klängen und Aussicht, werden unter anderem folgende Acts erwartet:

Zombie Stage: Angerfist, Brennan Heart, Miss K8, Noisecontrollers, Neelix

Skyline Stage: AKA AKA, Alle Farben, Gestört aber Geil, Klangkarussell, Sam Feldt

Die Afterparty erinnert bei Dorian Gray 2.0 an Frankfurts legendären Club am Flughafen. Wie auch im Vorjahr wird es wieder drei Floors geben, von denen einer der Innenraum eines Flugzeugs sein wird. Auflegen wird unter anderem ein Mix aus ehemaligen DJs des Dorian Gray und . Es kommen Björn Mulik, DJ DAG, Dr. Motte, Talla 2XLC, Taucher, Mousse T., Paul Lomax

Bilderstrecke Disco-Extase und Techno-Raves: Das wilde Leben im Dorian Gray

Was kostet das Ticket?

Für Kurzentschlossene gibt es das 1 Tag Club-Ticket für alle Areas ab 59 Euro, das 2 Tage Club-Ticket ab 85 Euro und das 3 Tage Club-Ticket ab 109 Euro. Das Handicap-Ticket startet bei 109 Euro. Der Zugang zum Stadion und den Festival-Bühnen ist barrierefrei.

Wie komme ich hin?

Neben dem Club-Train – dem World Club Dome ICE der von Paris mit 320 Kilometern pro Stunde Richtung Frankfurt braust – gibt es im Nahverkehr Verbindungen vom Frankfurter Hauptbahnhof mit den S-Bahnen S8 Richtung Mainz und S9 Richtung Wiesbaden bis zur Station Stadion. Die Straßenbahnen 20 und 21 Richtung Stadion fahren ebenfalls regelmäßig, genau wie die Buslinie 61 vom Südbahnhof.

Im WCD-Ticket ist ein RMV-Ticket für den ganzen Tag enthalten.

Mit dem Auto erreicht man die Commerzbank-Arena am besten über die Autobahnen A3 und A5, die Parkplätze Isenburger Schneise und Waldparkplatz sind rund um das Stadion ausgeschildert.

Bilderstrecke Drei Tage wach: Das war das Finale beim World Club Dome

Ist der WCD das Richtige für mich?

Der WCD ist genau das Richtige für Fans von moderner elektronischer Musik. Ob gigantischer Dancefloor an der Mainstage in der Commerzbank-Arena oder etwas familiärere Ibiza-Atmosphäre bei den Pool-Sessions, ob harte Bässe an der Zombiestage, oder märchenhafte Welt in der Forest-Stage. An Auswahl mangelt es nicht, selbiges gilt für das Line-up das wieder sämtliche Weltstars der Szene enthält.

Wer sich für das Genre nicht begeistern kann, der macht am besten keinen Spaziergang durch den Stadtwald, dieses Event wird nicht zu überhören sein.

Club-Quiz Bist Du eine echte Frankfurter Nachteule? Das Frankfurter Nachtleben hat eine lange Geschichte. Wie gut kennst Du sie? Teste Dein Wissen in unserem Club-Quiz! clearing

Camping oder Hotel?

Beides hat der World Club Dome im Angebot, in den Partnerhotels in Frankfurt kann man ab 33 Euro pro Nacht buchen.

Der Campingplatz (ab 18 Jahren) im Stadtwald kann am Donnerstag, 31. Mai, ab 12 Uhr bezogen werden. Ein eigenes Zelt ist Pflicht!

Cash oder Card?

Barzahlung wird auf dem World Club Dome nicht akzeptiert, für Zahlung bedarf es der Club Cash Card. Diese kann sowohl Bar als auch online im Vorfeld aufgeladen werden. Das Restguthaben wird bis eine Woche nach dem Event zurückerstattet.