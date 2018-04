Feiern in Frankfurt Partytipps mit Sommerflair: Yachtklub-Opening, Skyline Dance und mehr

Frankfurt/Offenbach. Am Wochenende können die Temperaturen bis an die 30-Grad-Marke klettern. Passend dazu steigen in Frankfurt einige Partys, bei denen Sommerlaune aufkommt. Wir haben die Highlights zusammengetragen. mehr