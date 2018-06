Frankfurt Historisch: Als Leopardin Chaba aus dem Frankfurter Zoo ausbrach

Der Ausbruch diverser Raubtiere aus dem Eifelzoo ist am Freitag, 1. Juni, glimpflich ausgegangen. Ein Bär wurde erschossen, die anderen Tiere konnten wieder eingefangen werden. 1996 kam es auch im Frankfurter Zoo zu einem Ausbruch. Die junge Leopardin Chaba verließ nachts den Zoo. Folgendes berichtete damals unsere Reporterin Jutta W. Thomasius in der Frankfurter Neuen Presse vom 9. Juni 1996: Frankfurt . Wirbel im und am Tiergarten: Chaba, schon beim ersten Presse-Auftritt am 9. April (damals knapp vier Monate alt) die keckste der Drillinge von Amur-Leopardin Sungari (8) und Kater Caesar (11) im neuen Gehege gegenueber der Gorilla-Freianlage, verliess am Freitag abend den Zoo . Bewohner der Straße Am Tiergarten sahen sie gegen 20.45 Uhr auf der Zoo -Mauer sitzen und alarmierten die Polizei. Dazu Kurator Rudolf Wicker gestern zur FNP: "Ich hatte die nächtlichen Ausfluege der weiblichen Jungtiere, die mir von Pflegern gemeldet worden waren, bereits am 2. Juni zur Sprache gebracht." Doch man versicherte, es bestehe keine Gefahr. Am Freitag morgen, nach neuerlichen Auswärts-Spaziergängen der Jungtiere, waren diese wieder Thema der Zooleiterbesprechung. Man kam jedoch zu keinem Ergebnis. Dann, wenige Stunden später, die Katastrophe: Chaba hatte sich, neugierig und nachtaktiv, wieder irgendwo durchs Gitter ins Freie gezwängt. Über das "Dach" der Anlage war sie auf die Zoo -Mauer gelangt. Um 21.45 und 21.50 Uhr riefen Anwohner beim zuständigen Polizeirevier an, das gleich eine Streife losschickte. Durch diese erfuhr Wicker vom " Ausbruch " der kleinen Raubkatze. Er alarmierte seinerseits Lehrlingsausbildungsleiter Hans Rösing, den Nachtdienst-Tierpfleger Volkmar Reber und - in der Futterküche - Zoo -Mitarbeiter Mohr. Inzwischen hatte sich Chaba unter einem geparkten Auto in der Maulbeerstraße versteckt. Mit Netz und Fleischstckchen wollten die Pfleger das bereits verängstigte und in Panik geratene Jungtier einfangen, das plötzlich weglief und in der Zobelstraße versuchte, über die Mauer zurück in den Zoo zu springen, diese jedoch verfehlte, dafür eine Polizeibeamtin ansprang, sich in deren linken Arm verbiss, dann wieder losließ. Chabas zweite Attacke auf die 27jährige Beatrix Kult vom 5. Revier konnte, ehe sie wieder zubiss, gestoppt werden. Die Beamtin wurde mit zerfetzter Uniform und blutend ins Krankenhaus gebracht. Im Zoo sorgte Wicker dann dafür, dass die endlich eingefangene Chaba, Schwester Chingan und Bruder Charbin sofort aus der 1995 eingeweihten "luftigen" Anlage genommen und in ein ausbruchssicheres Gehege hinter den Kulissen der Wolfsburg gebracht wurden. Dazu Zoo -Chef Dr. Christian Schmidt: "Wo genau die Jungtiere - inzwischen etwas größer als ein starker Hauskater - durch das Gehege-Gitter schluepften, wissen wir immer noch nicht." Heute werde nun entschieden, was weiter geschehe.

