Kontrollen: Alt-Sachsenhausen: Razzia in zehn Shisha-Bars

Zehn überprüfte Shisha-Bars in Alt-Sachsenhausen, sieben Lokale mit Beanstandungen – so liest sich die Bilanz der Kontrollaktion, die die Landes- und Stadtpolizei in der Nacht zum Freitag zusammen mit Lebensmittelkontrolleuren des Ordnungsamtes gemacht haben. Drei Betriebe hätten sogar geschlossen werden müssen, teilte die Landespolizei nach der Razzia mit.

Die Beamten stellten nach Behördenangaben „eine Vielzahl unterschiedlicher Verstöße“ fest. Sie trafen auf einen Shisha-Bar-Besucher, der Kokain bei sich hatte, und auf Mitarbeiter, die Sozialleistungen bezogen und mutmaßlich illegal arbeiteten. In sieben Bars seien „gravierende Hygienemissstände“ vorgefunden worden, in einem Fall hätten zehn Kilo rohes Fleisch vernichtet werden müssen, hieß es. Die Beamten stellten laut Landespolizei auch Verstöße im Zusammenhang mit Glückspielgeräten fest: In vier Fällen war die Software abgelaufen, die Bauart überholt oder es fehlten Sicherheitsvorkehrungen. In einem Fall fanden die Kontrolleure Hinweise auf illegales Glückspiel in Form eines Pokertisches mit Jetons und eines total gefälschten Glückspielgeräts.

In zwei Fällen trafen die Ordnungshüter neben drei Jugendlichen auch ein Kind beim Shisha-Konsum an. Es wurde seiner Mutter übergeben. Umfangreiche Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet, zwei Personen festgenommen.

Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) sieht sich bestätigt: „Speziell in den vielen Shisha-Bars unserer Stadt werden leider immer wieder teils gravierende Verstöße festgestellt. Dies bringt eine ganze Branche in Verruf.“

