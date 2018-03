Stadtentwicklung: Altes Polizeipräsidium ist endlich verkauft

Nach jahrelangem Stillstand wurde jetzt ein Käufer für das alte Polizeipräsidium an der Friedrich-Ebert-Anlage gefunden. Details will Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) heute in Wiesbaden nennen. Die Stadt ist mit der Vergabe nicht zufrieden.

Mehr als 150 Unternehmen sollen an dem Filetgrundstück zwischen Hauptbahnhof und Messe interessiert gewesen sein. Am Ende waren noch fünf Bieter im Rennen. Sie sollen bis zu 200 Millionen Euro für das 1,5 Hektar große Grundstück geboten haben, auf dem bis zum Jahr 2002 das Frankfurter Polizeipräsidium untergebracht war. Den Zuschlag hat nach Informationen des Fachblatts „Immobilien-Zeitung“ die Gerchgroup aus Düsseldorf bekommen. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Das hessische Finanzministerium, das mit einer öffentlichen Ausschreibung einen Investor gesucht hat, wird den Käufer erst heute offiziell bekanntgeben. Der neue Eigentümer muss sich bei der Bebauung an die Vorgaben der Stadt halten. Sie verlangt unter anderem, auf dem Areal 40 Prozent Wohnungen (davon rund ein Drittel gefördert), eine Schulturnhalle und eine Kita zu realisieren. Aber es ist auch ein 145 Meter hohes Hochhaus zulässig. In der vergangenen Woche hatte das Finanzministerium versichert, dass sämtliche Bieter bereit seien, diese Vorgaben zu beachten. „Ein großartiger Erfolg“, findet Manuel Stock, Fraktionschef der Grünen im Römer.

Das städtische Planungsdezernat ist dennoch nicht ganz zufrieden mit dem Vorgehen des Landes. „Wir hätten uns eine Konzeptvergabe gewünscht“, sagte gestern Mark Gellert, der Sprecher von Planungsdezernent Mike Josef (SPD). Das bedeutet: Den Zuschlag sollte nicht das Unternehmen mit dem höchsten Gebot bekommen, sondern ein Investor, der ein besonders stadtverträgliches Konzept umsetzt.

„Wie ein Spekulant“

Da das Land dazu aber nicht bereit war, griff Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) die Landesregierung scharf an. Das Finanzministerium trete wie ein „privater Spekulant“ auf, wurde Feldmann im städtischen Pressedienst zitiert. „Ein solcher Verkaufspreis bedeutet, dass im wesentlichen nur Luxuswohnungen und teure Büronutzung möglich sind. Das brauchen wir nicht.“ Das Ministerium wies die Kritik zurück. Die gesamte Wunschliste der Stadt werde berücksichtigt, sagte Behördensprecher Nick Pietzonka. Auch werde die Stadt weit über das nötige Maß hinaus in das Projekt einbezogen, sei zum Beispiel an den geplanten Wettbewerben zu Städtebau und Architektur auf dem Areal beteiligt.

Grünen-Fraktionschef Stock zeigte sich verwundert über den Spekulanten-Vorwurf Feldmanns, der sich auch gegen die SPD-Landtagsfraktion richte. Diese wolle nämlich laut einem Antrag vom Januar mit dem Verkauf des alten Polizeipräsidiums 130 Millionen Euro einnehmen und damit einen Teil der von ihr vorgeschlagenen zusätzlichen Ausgaben im Landeshaushalt finanzieren, sagte Stock. CDU-Fraktionschef Michael zu Löwenstein gesteht dem Land durchaus das Recht zu, einen „angemessenen Kaufpreis“ zu erzielen. Schließlich werde der Erlös zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben verwendet.

Investor baut bereits

Die Gerchgroup aus Düsseldorf ist in Frankfurt bereits aktiv, und zwar nicht weit vom alten Polizeipräsidium entfern. Der Projektentwickler baut das frühere Bürogebäude der Hypovereinsbank in der Mainzer Landstraße 23 in ein Hotel und ein Apartmenthaus mit dem Namen „2Stay“ um.