Stadt setzt Land unter Druck: Altes Polizeipräsidium soll endlich genutzt werden

Seit mehr als 14 Jahren steht das frühere Polizeipräsidium an der Friedrich-Ebert-Anlage leer. Jetzt verliert das Stadtparlament die Geduld und setzt das Land Hessen unter Druck. Mit einer Änderung des Bebauungsplans könnte das lukrative Baurecht für ein 145 Meter hohes Hochhaus wegfallen.

Die Angelegenheit ist ein Trauerspiel. Ein Filetgrundstück, bestens gelegen zwischen Hauptbahnhof und Messe, ist seit 2002 ungenutzt. Das frühere Polizeipräsidium verfällt zusehends. Mehrere Anläufe, das Areal neu zu bebauen und gleichzeitig die denkmalgeschützte Fassade des Altbaus an der Friedrich-Ebert-Anlage zu sanieren, sind gescheitert. Die Stadt, die das Planungsrecht hat, und das Land, dem das Grundstück gehört, schoben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Seit Jahren geht das nun schon so (siehe auch „Info“). Da Land begründete den Stillstand mit dem Bau des U-Bahn-Tunnels, der unter dem Grundstück verlaufen wird. Die Stadt wies diese Darstellung stets zurück.

Es geht um eine Menge Geld: Mit 80 Millionen Euro steht das Areal in den Büchern von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Angesichts des Booms auf dem Frankfurter Immobilienmarkt dürfte er sich aber mittlerweile einen deutlich höheren Erlös versprechen. Die Rede ist von mehr als 100 Millionen Euro. Eine solche Summe wäre schon vor mehr als 15 Jahren zu erzielen gewesen. Damals erhoffte man sich aber noch höhere Einnahmen. „Das Land hat sich verspekuliert“, meint der Stadtverordnete Ulli Baier (Grüne). Der Finanzminister müsse eine Wertberichtigung vornehmen, tue sich damit aber schwer.

Eine unendliche Geschichte Die Pokerpartie um das Polizeipräsidium an der Friedrich-Ebert-Allee begann bereits, als von dort aus noch Verbrecher gejagt wurden. 1997 wurde spekuliert, das Gelände könne für 150 Millionen Mark clearing

Zuletzt kündigte Finanz-Staatssekretärin Bernadette Weyland (CDU), als Frankfurterin mit dem Problem bestens vertraut, im vergangenen Oktober ein „Vermarktungsverfahren mit europaweiter Ausschreibung“ an. Passiert ist bisher nichts. Beim städtischen Planungsdezernat wartet man auf Rückmeldungen aus Wiesbaden. Dem Vernehmen nach sind aber zugesagte Termine längst verstrichen.

„Wir ziehen die Reißleine“

Deshalb verliert das Stadtparlament die Geduld. „Wir haben lange gezögert, aber jetzt müssen wir die Reißleine ziehen und dem Land drohen“, sagte Baier in der Plenarsitzung am späten Donnerstagabend. Auf Antrag der schwarz-rot-grünen Koalition wurde beschlossen, den Bebauungsplan für das Areal zu überarbeiten. Ziel ist es, mehr Wohnungsbau zu ermöglichen. Offen ist, ob weiterhin ein 145-Meter-Hochhaus erlaubt werden soll. „Wir stellen den Standort zur Disposition“, sagte Nils Kößler, planungspolitischer Sprecher der CDU im Römer. Dem Vernehmen nach ist im Gespräch, auf dem Gelände stattdessen zwei nur bis zu 60 Meter hohe „Hochpunkte“ vorzusehen.

Ob dadurch der Wert des Grundstücks sinkt, hängt vor allem davon ab, ob die Baumasse insgesamt reduziert wird. Laut dem derzeit gültigen Bebauungsplan sind Gebäude mit insgesamt rund 100 000 Quadratmetern Fläche möglich. Sollte diese reduziert werden, könnte das Land keine Schadensersatzansprüche gegenüber der Stadt geltend machen, stellte Planungsdezernent Mike Josef (SPD) klar. Denn die Möglichkeiten des 2001 in Kraft getretenen Bebauungsplans seien mehr als sieben Jahre lang nicht genutzt worden. Er machte aber deutlich, dass er keine Konfrontation mit dem Land anstrebe. „Es wäre klug, den Bebauungsplan gemeinsam mit dem Land weiterzuentwickeln. Ein Alleingang hat keinen Sinn, auch wenn er möglich wäre.“

Der planungspolitische Sprecher der SPD, Sieghard Pawlik, brachte am Freitag noch eine andere Option ins Gespräch: Seiner Ansicht nach könnte das Land auch auf einen Verkauf verzichten und das Areal durch eine landeseigene Gesellschaft entwickeln lassen. „Dadurch könnte an dieser Stelle auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.“ Pawlik denkt an einen Anteil von 40 Prozent der Fläche.

Turnhalle und ein Ärztehaus

Josef kann sich auf dem Gelände nicht nur eine Mischung aus Büros und Wohnungen vorstellen. Denkbar seien auch eine Turnhalle für die benachbarte Falkschule, kulturelle Einrichtungen, ein Hotel oder ein Ärztehaus. Für die Linke im Römer ist das ein falscher Ansatz. „Sie hoffen auf einen privaten Investor, der dort Luxuswohnungen baut“, kritisierte der Stadtverordnete Eyup Yilmaz. Er forderte, die Stadt solle das Areal kaufen und dort ausschließlich geförderte Wohnungen bauen. Wie es weitergeht, ist offen. Das Hessische Finanzministerium kündigte eine Stellungnahme für Montag an.