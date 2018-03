Sport: Am Freitag eröffnet das Hausener Freibad die Schwimm-Saison

Am Karfreitag ist es wieder so weit: Im Hausener Freibad wird die Saison eröffnet. So kalt wie in diesem Jahr war es allerdings schon lange nicht mehr. Das wird nicht nur für die Schwimmfreunde eine Herausforderung, das Wetter hat auch die Vorbereitungen kräftig durcheinandergewirbelt.

Noch ist das große Schwimmbecken im Freibad Hausen abgedeckt. Drei Millimeter dick ist das graue Rollo, das das Wasser mollig warm hält. 26,5 Grad zeigt das Thermometer – die ideale Temperatur, um kurz vor Ostern ein paar Bahnen zu ziehen, sagt Anette Hamel, bückt sich und hebt die Reste einer Nussschale auf. „Da waren doch wieder die Eichhörnchen unterwegs“, sagt die Betriebsleiterin des Freibads Hausen und wirft die Schale in den nächsten Papierkorb.

Schon seit Januar ist die 55-Jährige fast täglich im Freibad, schließlich soll alles blitzen und blinken, wenn dort am Freitag die Saison eröffnet wird. Seit 1972 ist es Tradition, dass das Hausener Bad an Ostern und damit mindestens einen Monat früher als die anderen sechs Freibäder in Frankfurt öffnet. Trotzdem ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders. „Es war und ist so kalt wie schon lange nicht mehr“, sagt Anette Hamel, die deswegen in den vergangenen Wochen mehrmals umplanen musste, weil nicht alles glatt lief. Schon am 12. Februar sollte eigentlich das alte Wasser, bedeckt mit einer Eisschicht, abgelassen werden. Alles war organisiert, sogar eine Pumpe hatte die Betriebsleiterin bestellt, um das Eis zu sprengen. „Es war aber schlichtweg zu kalt, wir konnten nur die Überlaufrinnen und den Rand reinigen, dann kam auch schon der nächste Frost, und dann platzte ein Rohr“, zählt Hamel, die seit 2004 im Hausener Freibad arbeitet, die Schwierigkeiten auf. 2300 Kubikmeter Wasser fasst das kombinierte Schwimmer-/ Nichtschwimmerbecken, in drei Tagen ist es normalerweise befüllt. In diesem Jahr sei das, ebenso wie das Ablassen des Wassers, wegen des Frosts jedoch nur in Etappen möglich gewesen.

Um 6.30 Uhr geht’s los

Jetzt seien die gröbsten Arbeiten jedoch abgeschlossen, der Eröffnung am Freitag steht nichts mehr im Wege. Dann stehen die ersten Badegäste bereits um 6.30 Uhr, wenn das Bad öffnet, vor der Tür, zwischen 300 und 500 zählen die Bäderbetriebe Frankfurt (BFF) jedes Jahr, sagt Hamel. Ob sie und ihre Kollegen es in diesem Jahr noch schaffen, den Rasen der Liegewiese zu mähen, das weiß sie allerdings nicht. Noch sei das Gras dafür jedoch viel zu nass. Aber egal ob gemäht oder nicht, ob fünf oder 15 Grad: Es gebe immer wieder Besucher, die sich zur Eröffnung eine Liege mitbringen und auf der Wiese niederlassen.

Ohnehin scheinen die Schwimmfans, die schon Ostern ins Wasser steigen, hartgesotten zu sein. Oder sie sind erfinderisch. So habe ein Badegast einmal seine Pudelmütze zum Schwimmen einfach aufgelassen. 2013 war das, erinnert sich Anette Hamel. Damals sei es noch kälter gewesen als in diesem Jahr, sogar die Liegewiese war mit Schnee bedeckt. Einen Eisbär – natürlich keinen echten – hatte sie damals als Überraschung für die Gäste organisiert.

So schlimm wird es am Freitag sicher nicht werden, zwischen null und 13 Grad bewegen sich die Temperaturen, so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Für Frederik Leiser, der mit einem Hochdruckreiniger die Durchschreitebecken von den Hinterlassenschaften des Winters befreit, ist das trotzdem zu kalt. Der Bademeister, der ansonsten im Saunabereich des Rebstockbads arbeitet, hilft in Hausen aus. „Wenn ich keinen retten muss, dann gehe ich da nicht rein“, sagt er und zeigt auf das Schwimmbecken. Dort steigt der Wasserdampf an den Rändern der Abdeckung empor und vermischt sich mit der kalten Luft.

Wo ist die Biberratte?

Jeden Abend um 20 Uhr, wenn das Bad schließt, wird das Becken abgedeckt. Nur im Hochsommer bleibt es offen. „So riskieren wir es nicht, dass die nachts ins Bad kommenden Billigschwimmer einen Kopfsprung auf die Abdeckung machen“, sagt Anette Hamel. Jahr für Jahr erlebt sie, dass Menschen über den Zaun klettern, um ein nächtliches Bad zu nehmen. Wobei die nächtliche Abdeckung ansonsten schon ihren Sinn hat – neben dem Warmhalten des Badewassers. Auch wenn das Hausener Freibad weniger Probleme mit den Nilgänsen hat wie das benachbarte Brentanobad, gibt es doch einige Tiere, die sich dort wohlfühlen. Wie ein Stockentenpaar, das jedes Jahr Nachwuchs ausbrütet und sowohl Beckenrand als auch Wiesen vollkotet. „Wenigstens ist die Biberratte nicht mehr da, die hier mal lebte und sogar während des Badebetriebes gerne mal eine Runde schwimmen geht“, sagt Hamel und versichert, dass die Badegäste das Becken am Freitag ganz für sich allein hätten.