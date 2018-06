Nahverkehr: Am Museumsufer fahren keine Busse mehr

Aus wirtschaftlichen Gründen verkehren Busse der Linie 46 bald hauptsächlich zwischen Römerhof und Hauptbahnhof, das Museumsufer wird nur noch an Schultagen zwei Mal täglich bedient. Am 8. Dezember ist die letzte normale Fahrt.

„Nächste Haltestelle ,Städel’. Sie erreichen von hier aus das Städel, das Liebieghaus und das Museum Giersch“, sagt die freundliche Stimme aus dem Lautsprecher, kurz nachdem der Bus von der Stresemannallee nach rechts auf den Schaumainkai abgebogen ist. Für acht Kindergartenkinder mit ihren neongelben Warnwesten hat das Signalwirkung. Schon rutschen sie aufgeregt von einer Pobacke auf die andere, ehe sie die Betreuerinnen an der Haltestelle endlich zum Aussteigen auffordern.

Die Gruppe macht einen Ausflug ins Museum. Die Linie 46 ist perfekt, um dorthin zu gelangen. Diese hat den schönen Beinamen „Museumsuferlinie“. Entlang ihrer Strecke am Mainufer bedient sie vier Haltestellen, von denen aus insgesamt zehn Museen bequem zu erreichen sind.

Nicht rentabel

Zehn Jahre nach der offiziellen Umbenennung der Linie 46 in „Museumsuferlinie“ haben sich die kurzen Wege ins Museum aber immer noch nicht herumgesprochen. Die meisten Plätze im Bus sind leer. Und das ist das Problem. „Es gibt einfach zu wenig Fahrgäste. 250 sind es pro Tag in jede Richtung, durchschnittlich sieben sitzen in einem Bus“, sagt Traffiq-Sprecher Klaus Linek. Weil die geringe Auslastung nicht rentabel ist, wird die Notbremse gezogen. Das bedeutet: Künftig fahren keine Busse mehr am Mainufer. Ausnahmen sind an Schultagen jeweils eine Fahrt am Morgen und mittags, damit die Bergiusschüler zum Frankensteiner Platz kommen. Am 8. Dezember ist die letzte „normale“ Fahrt der „Museumsuferlinie“.

Auch die Fahrten der Linie 46 ins Rudererdorf und über die Gerbermühle bis zum Kaiserlei nach Offenbach an den Wochenenden entfallen. Laut Linek bedient diese Ziele künftig die Linie 45.

Unter dem Strich bringt die Streckenverkürzung der Linie 46 eine Ersparnis von 262 000 Euro jährlich. „Wir brauchen hier künftig zwei Busse weniger, die setzen wird auf den Linien 44 und 52 ein“, erklärt Linek. Im Gegenzug fallen aber 36 000 Euro Mehrausgaben an, weil wegen steigender Nachfrage im Europaviertel die Busse sonntags statt alle 30 Minuten im Viertelstunden-Takt fahren sollen.

„Das ist ja ein Ding“, kommentiert Doris Roser aus Niederrad die Sparmaßnahme. Sie nutzte die „Museumsuferlinie“ in den vergangenen zwei Jahren sehr oft, weil sie im Krankenhaus Sachsenhausen ihr Bein ambulant versorgen lassen musste und auch ihr Mann dort längere Zeit stationär untergebracht war. Von der Haltestelle „Eiserner Steg“ sei es nicht weit bis in die Klinik in der Schulstraße, erklärt sie. Sie schüttelt verständnislos den Kopf und klagt, dass sich alles nur noch ums Geld dreht.

Aus wirtschaftlicher Sicht kann Busfahrer Lukasz Symonowicz (36) hingegen die Entscheidung, die Linie 46 zu verkürzen, nachvollziehen. Denn nur morgens und abends seien die Busse auf dem Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Wehrstraße und zurück einigermaßen ausgelastet. Die restliche Zeit seien die Busse, die im 30-Minuten-Rhythmus verkehren, fast leer. „Ich fahre oft in Höchst, da ist es eng, es gibt viele Falschparker. Im Gegensatz dazu ist der Abschnitt hier ein Traum“, sagt er. Er mag die Strecke am Mainufer entlang aber vor allem wegen des tollen Ausblicks.

Tatsächlich bietet sich den Fahrgästen ein grandioses Panorama – natürlich auch den kleinen. „Schon wieder Wasser“, jubelt ein Knirps beim Anblick des Mains, der gemächlich dahinfließt. Die glitzernden Hochhäuser, die auf der anderen Mainseite in den wolkenlosen Himmel emporragen, ignoriert der Junge. Er hat im Moment nur Augen für ein imposantes Binnenschiff. In Höhe der Alten Brücke interessiert er sich dann aber mehr für die beiden Feuerwehrautos, die am Flussufer stehen. Getrübt wird der freie Blick aufs Wasser entlang des Schaumainkais von 19 Reisebussen. Die Stadt hat dort Parkplätze für die Reisebusse ausgewiesen.

Farbtupfer verschwindet

Die Bezeichnung „Museumsuferlinie“ wird laut Linek nach dem 8. Dezember nicht mehr verwendet. Auch der auffällige, rot-weiße Bus, der Werbung für die Linie 46 gemacht hat, verschwindet dann aus dem Straßenbild. „Er legt sein Kleid ab.“ Dann bekommt er wieder das vertraute Einheitsgrün von Bussen und Bahnen in Frankfurt.

Gezwungenermaßen müssen darauf die Herausgeber des Baedeker-Reiseführers für Frankfurt reagieren. In der Neuauflage ist die „Museumsuferlinie“ zu streichen. Unter dem Stichwort „Museumsuferlinie“ heißt es dort derzeit: „Die Linie 46 fährt den Schaumainkai mit seinen zahlreichen Musen und Kulturinstituten entlang.“