"Wann wird's mal wieder richtig Sommer?", fragt Rudi Carrell seit 1975.

Seine Frage blieb unbeantwortet.

Bis jetzt.

Rund 40 Jahre nach Veröffentlichung des Lieds hat Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net die Antwort gefunden.

Sie lautet: "am Wochenende".

Temperaturen bis 36 Grad

Denn es wird heiß, und zwar so richtig. "In den nächsten sieben bis zehn Tagen sieht es nach hochsommerlichem Wetter aus", sagt Jung. Vor allem ab Samstag dürften die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken.

Definitiv ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von - naja: Freitag bis Dienstag auf jeden Fall.

Und dabei bleibt es weitgehend trocken. Erst ab Mitte kommender Woche kann es in Süddeutschland zu vereinzelten Gewittern kommen.

Besonders freuen dürfen sich Schüler, die zurzeit Ferien haben: Denn in den nächsten Tagen herrschen in Deutschland Temperaturen wie im Mittelmeerraum. "Urlaub in Deutschland kann bei diesem tollen Wetter sehr schön sein", sagt der Diplom-Meteorologe.

