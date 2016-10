Landgericht Frankfurt: Amaretto-Dieb zückte ein Messer

Zuweilen sind die Richter der Schwurgerichtskammer am Landgericht froh darüber, dass nicht aus jeder Akte – bildlich gesprochen – das Blut tropft, sondern im Rahmen des sogenannten „Turnus“ auch einmal „gewöhnliche“ Beschaffungskriminalität zur Verhandlung kommt. Wie just dieser Fall aus Alt-Fechenheim.

Hier hatte sich im April der 34-jährige Angeklagte, der sich seit einiger Zeit einem Methadonprogramm einer Drogeneinrichtung im Ostend unterzieht, in der Spirituosenabteilung eines Supermarktes an den Amarettoflaschen zu schaffen gemacht. Eine Kundin bemerkte dies und alarmierte die Mitarbeiter. Ohne die Spirituosen zu bezahlen, rauschte der Mann einfach am Ladenpersonal vorbei ins Freie. Das ließen sich die Angestellten aber nicht bieten und verfolgten ihn.

Stichwaffe in der Tasche

Draußen vor der Tür setzten zwei Mitarbeiter derart zu, dass er die Tüte mit den Flaschen zunächst losließ. Doch er mochte einfach nicht auf das süßliche Gesöff verzichten und zog plötzlich ein Klappmesser und richtete es gegen die Kontrahenten. Davon dann doch eingeschüchtert, ließen sie ihn daraufhin mitsamt den Flaschen ziehen.

Auf dem nahen Weinberg-Steg nahm der Täter die Flaschen genauer in Augenschein und kam plötzlich zu dem Schluss, dass er eigentlich gar kein Amaretto-Freund ist – die Beute versank prompt im Main. Nun wollte der Mann zu seinen Eltern fahren, die im Main-Taunus-Kreis wohnen. Weil er jedoch noch reichlich durcheinander war, bestieg er im Ostend die S-Bahn-Linie 2 in die falsche Richtung und landete in der City von Offenbach. Dort hatte der Mann eine weitere Schnapsidee: Er wollte per Fahrrad zurück nach Frankfurt zur Drogeneinrichtung fahren und knackte deshalb das Schloss eines am Straßenrand stehenden Drahtesels. Davon bekam jedoch die Polizei Wind, stellte ihn und sorgte dafür, dass sein Bett in der Drogeneinrichtung in der kommenden Nacht leer blieb.

Da der Main eine Zuständigkeitsgrenze für Polizei und Justiz ist, erließen die Offenbacher den Haftbefehl gegen den Mann und verhandelten auch zügig den Fahrraddiebstahl, der mit einer Haftstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung geahndet wurde. Das Darmstädter Landgericht bestätigte das Urteil in der Berufungsinstanz.

Jetzt war aber noch die Frankfurter Straftat offen – wie bereits eingangs gesagt, musste die Staatsanwaltschaft infolge der hohen Strafandrohung die Sache von vorneherein beim Landgericht, diesmal in Frankfurt, anklagen.

Angeklagter ist geständig

Am ersten Verhandlungstag zeigte sich der Angeklagte geständig – er weist eine typische Drogenkarriere mit zahlreichen einschlägigen Vorstrafen vor. Zwar wurde bei der Aktion vor dem Fechenheimer Supermarkt niemand verletzt – doch allein das Zeigen des Messers habe die Sache zu einem Verbrechen gemacht, betonte der Staatsanwalt. Auch auf eine eingeschränkte Schuld- und Steuerungsfähigkeit wird sich der Angeklagte nicht unbedingt berufen können – laut der Zeugenaussagen machte er in dem Supermarkt eine normale und gefasste Figur.

Kommenden Dienstag will die Strafkammer den Prozess abschließen. Die Offenbacher Tat wird in dem Urteil keine Rolle mehr spielen – sie hat der Angeklagte mittlerweile bereits durch die Untersuchungshaft verbüßt.