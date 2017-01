Prozess gegen psychisch gestörte Frau: Amputierten Bettler getreten

Ein psychisch gestörte Frau, die einen rumänischen Obdachlosen auf dem Liebfrauenberg vier Mal gegen den Stumpf seines amputierten Beins getreten hatte, kommt straffrei davon. Auch muss die 37-Jährige nicht in die Psychiatrie, wenn sie sich künftig zurückhält. Dies entschied gestern das Frankfurter Landgericht.

Aufgrund ihrer schizophrenen Bewusstseinsstörungen war die angeklagte 37-jährige Frau der Meinung, eine „Mafia“ von auswärtigen Bettlern und Sozialbetrügern habe sich gegen die Frankfurter Gesellschaft verschworen – und sei deshalb aus der Innenstadt zu entfernen. Ihre Attacken gegen den beinamputierten Rumänen an der Liebfrauenkirche waren im Sommer 2013 dabei nur die Spitze des Eisbergs, die Frau landete schließlich auf der Anklagebank.

Auch in anderen Fällen wurde sie bei ähnlichen Taten beobachtet, etwa in Sachsenhausen: einem in silberner Kleidung auf dem Römerberg auftretenden Mimen zerriss sie das Kostüm. Aufgrund der Fotos, die ein Passant von der Aktion gemacht hatte, konnte die Frau aber nicht zweifelsfrei als Täterin überführt werden – der Vorfall wurde darum von der Staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt.

Die Misshandlung des Obdachlosen, dem in einem Fall auch noch ein Becher mit dem erbettelten Geld umgeworfen worden war, führte zu einem Prozess vor dem Frankfurter Amtsgericht. In dessen Verlauf stellte sich bald heraus, dass die Angeklagte massiv psychisch erkrankt ist. Das Amtsgericht ist für solche Fälle aber schlichtweg nicht zuständig – die Unterbringung in psychiatrischen Anstalten ist allein Sache des Landgerichts.

Richterlichen Rat befolgt

Nachdem ein Sachverständiger die 37-Jährige nochmals genau unter die Lupe genommen und sein Gutachten geschrieben hatte, wurden die Akten weitergeschickt. So gingen mehr als dreieinhalb Jahre ins Land, bis die Sache schließlich gestern verhandelt wurde. Die Frau hatte sich inzwischen den ernsten Hinweis des Amtsrichters zu Herzen genommen, sich von Bettlern künftig fern zu halten. Seit Mitte 2015 blieb sie friedlich.

Dieser Umstand führte dazu, dass selbst Oberstaatsanwalt Thomas Bolz in seinem Schlussvortrag den Antrag stellte, die Frau wegen Schuldunfähigkeit freizusprechen – und darüber hinaus auch nicht in ein Krankenhaus einzuweisen. Aufgrund des lange zurückliegenden letzten Vorfalls liege keine konkrete Gefahr für die Allgemeinheit mehr vor. „Das Wort des Richters hat für sie offenbar großes Gewicht, ist zum Gesetz geworden“, sagte Bolz, dem sich der Verteidiger Gerhard Knöss nur anschließen konnte. Auch die eine Woche dauernde Untersuchungshaft nach der letzten Tret-Attacke gegen den Obdachlosen habe offenbar bei seiner Mandantin Eindruck hinterlassen.

Die Strafkammer unter der Leitung von Richter Klaus Eckhardt aber entschied, die Sache doch nicht auf ganz so kleiner Flamme brennen zu lassen. Immerhin hatte der psychiatrische Sachverständige in der Verhandlung durchblicken lassen, dass künftige Straftaten dieser Art zumindest noch möglich seien. Die kranke Frau vertrete ja weiter ihre abstrusen Ansichten in puncto Sozialbetrüger.

Bei Rückfall in Psychiatrie

Das Gericht sprach die Beschuldigte schließlich wegen Schuldunfähigkeit frei, verfügte aber die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ähnlich wie der Richter in erster Instanz mahnte auch Eckhard die ihm heftig dazwischenredende Angeklagte, lieber in ihrer Wohnung zu bleiben und den Fernseher einzuschalten, als in der Innenstadt den Kontakt zu Bettlern zu suchen. „Machen Sie das trotzdem, werden Sie ernsthafte Probleme bekommen. Ansonsten haben wir beide das beste Verhältnis“, sagte der Richter.