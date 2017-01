Krankenhaus und der Fachbereich Medizin streiten ums Geld: An Uniklinik hängt der Haussegen schief

Finanziell ist es im vergangenen Jahr nicht ganz so rund gelaufen für das Frankfurter Universitätsklinikum. Stand 2015 noch ein Gewinn in Höhe von 1,1 Millionen Euro unter dem Strich, so habe das Haus 2016 „große Schwierigkeiten“ gehabt, erklärte der Ärztliche Direktor, Prof. Jürgen Graf, beim Neujahrsempfang der Uniklinik. Auch in diesem Jahr werde die Einrichtung kämpfen müssen, um „den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden“.

Die klammen Finanzen „belasten leider das Verhältnis zwischen dem Fachbereich Medizin und der Krankenversorgung“, so Graf. Heißt konkret: Der Haussegen hängt schief zwischen der Uniklinik auf der einen Seite, die sich vor allem um die medizinische Versorgung ihrer Patienten kümmert, und der Goethe-Universität auf der anderen Seite, die für Forschung und Lehre verantwortlich zeichnet. „Da werden wir nur mit Kompromissen weiterkommen“, sagte Graf in Richtung von Prof. Josef Pfeilschifter, Dekan des Fachbereichs Medizin der Goethe-Uni. Ein gemeinsamer Strategieprozess soll es richten.

Mehr Angebote für Kinder

Apropos Strategie: Hier hat Graf für die Uniklinik schon konkrete Vorstellungen. „In der Kinder- und Jugendmedizin werden wir uns stärken müssen“, betonte er mit Bezug auf die wachsende Zahl der unter 16-Jährigen in der Stadt. Wandeln müsse sich die Uniklinik aber auch in ihrer Personalpolitik, um ihren Mitarbeitern attraktivere Arbeitsbedingungen bieten zu können. Nur so werde es dem Klinikum in der Metropolregion gelingen, auch künftig genügend qualifiziertes Personal zu finden.

Harter Wettbewerb

Dass der harte Wettbewerb um Pflegekräfte in der Region manche Klinik zu ungewöhnlichen Aktionen verleitet, ließ Graf nicht unkommentiert. Die Aktion des Markus Krankenhauses, das mit einem Bus vor den Toren der Konkurrenz um Pflegekräfte geworben hatte (wir berichteten), „das gehört sich nicht“, kritisierte er.

Dass es Dissonanzen zwischen der Uniklinik und dem Fachbereich gibt, deutete auch Pfeilschifter in seiner Rede an: 2016 sei ein Jahr der Weichenstellungen gewesen, spielte er auf den Wechsel im Amt des Ärztlichen Direktors an, „vielleicht auch ein Jahr der Wendepunkte“, so Pfeilschifter. Er zitierte „einen der großen Philosophen der Gegenwart, Pep Guardiola“, seines Zeichens Fußballtrainer des englischen Erstliga-Clubs Manchester City: „Jene, die an allem zweifeln, sind die, die am Ende richtig liegen.“ Bezogen auf den Strategie-Prozess kündigte er an, man werde sich Zeit nehmen für „gründliche Debatten“.

Einer, der sich angesichts dieser Herausforderungen entspannt zurücklehnen kann, ist Dr. Rolf Breuer. Der ehemalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank war Mitglied des Aufsichtsrates des Uniklinikums und wurde nun von Ministerialdirigentin Irene Bauerfeind-Rossemann vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und Prof. Graf verabschiedet.