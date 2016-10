Binding-Gastronomie 2016: An der Schlauch-Theke ist es am schönsten

Bereits von Weitem ist der Festlärm zu hören. Vor der Pilsstube steht am Samstagabend ein gewaltiges Bierzelt, mit Grillecke, Bühne und natürlich Ausschank. Innen ist die Stimmung auch früh am Abend bereits am Kochen, die „Nixnutze“ sorgen mit Musik für Stimmung. Begeistert wird im Publikum mitgegröhlt, spontan wird mit „Schwarz, Weiß wie Schnee“ lautstark der jüngste Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt besungen. Die Pilsstube bleibt an diesem Abend leer, diesem Ansturm an Gästen hätte die kleine Traditionsgaststätte wohl kaum standhalten können. „Ich denke, wir haben heute Abend zwischen 250 und 300 Gästen hier, die mit uns feiern“, sagt der Inhaber Thorsten Heimerl begeistert.

Seit sechs Jahren leitet er die Pilsstube, deren Geschichte er versucht habe zurückzuverfolgen: „Vor gut 60 Jahren wurde hier in der Wartehalle des Bahnhofs schon Bier ausgeschenkt. Ich bin mittlerweile die dritte Generation, meine Vorgänger haben das jeweils sehr lange gemacht“, sagt er weiter. Die Einrichtung seiner Gaststätte habe er vom Vorgänger übernommen. „Es ist sehr urig, aber mit viel, viel Detail“, so der Inhaber.

Ruhmreiche Konkurrenz

An den Decken hängen Fässer und allerlei Fundstücke aus aller Welt sind zu entdecken. Besonders auffällig, ist die große, schlauchförmige Theke, die sich durch die Raummitte zieht. „Wir haben hier auch eine große Sammlung von einzigartigen Spirituosen, ebenfalls von meinem Vorgänger“, sagt Heimerl. Knapp 600 verschiedene aus verschiedensten Winkeln des Globus dürften es wohl sein. „Als Frankfurts beste Bindig-Gastronomie ausgezeichnet zu werden birgt für uns natürlich viel Prestige. Ich war bereits ziemlich glücklich unter die ersten fünf gekommen zu sein“, so Thorsten Heimerl. Monatelang habe er in seiner Kneipe die Gäste zum Abstimmen animiert.

Bei dem Wettbewerb konnte der Sachsenhäuser Gastronom mit seiner Vilbeler Pilsstube so sogar Frankfurter Größen, wie die „Lohrberg-Schänke“ und den „Fan-Treff Waldstadion“ hinter sich lassen. Binding sei für seine Gaststätte ein wichtiger Partner: „Das ist alles sehr unkompliziert, und ich bekomme immer Unterstützung, wenn ich sie brauche“, betont der Inhaber. „Während des Wettbewerbs hat einer unserer Stammgäste den Namen Tatar-Tempel in Umlauf gebracht“, erzählt Heimerl und lacht. Tatsächlich ist die Pilsstube am Südbahnhof bekannt für ihre Tatar-Variationen und neuerdings auch für Burger. „Das können wir“, ist sich Thorsten Heimerl sicher. „Uns macht ansonsten die Nähe zum Gast aus. Durch die große, eigentlich untypische Theke kann einfach viel Interaktion stattfinden, ich denke, das ist etwas Besonderes“.

Der langjährige Mitarbeiter Benjamin Hoffmann kann bestätigen: „Wir haben hier wirklich eine einmalige Thekenkultur. Auch wenn ich Freunde aus Frankfurt einlade, sind alle immer gleich begeistert“. Claudia Geisler, Brand-Managerin der Firma Binding hat den Wettbewerb betreut: „Ich bin ja immer ein Freund von solchen Ideen, die beim gemeinsamen Brainstorming entstehen.“ Frankfurts Image sei oft von der Finanzwelt dominiert, dagegen wollte man ein Zeichen setzen. „Als Brauerei sind wir sehr bodenständig, deshalb passt ein solcher Wettbewerb einfach gut in unser Programm“, sagt Geisler.

Pokal und Fan-Gesänge

Gemeinsam mit dieser Zeitung und dem Comedyduo-Mundstuhl habe man nach der öffentlichen Nominierung von Gaststätten die „Top fünf“ festgelegt. Durch Publikumsvoting via Internet sei dann der Sieger gewählt worden. Im Chor erschallt der Name von Thorsten Heimerl, als er auf der Bühne seinen Preis entgegen nimmt: Eine Urkunde und einen Pokal für die Sammlung.