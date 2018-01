Personalie sorgt für Unruhe: An der Uniklinik rollen weiter Köpfe

Nächster Paukenschlag am Universitätsklinikum: Nach Informationen dieser Zeitung trennt sich die Uniklinik nun auch von Personaldezernentin Christiane Reuter-Herkner.

Am Frankfurter Universitätsklinikum rollen Köpfe: Nachdem sich das Haus im Dezember von seiner Kaufmännischen Direktorin Bettina Irmscher getrennt hat, muss nach Informationen dieser Zeitung nun auch die Irmscher unterstellte Personaldezernentin Christiane Reuter-Herkner das Haus verlassen. Weder die Uniklinik noch das zuständige Wissenschaftsministerium wollten sich gestern zu der Personalie äußern.

Bereits im Dezember hatten Klinikumsmitarbeiter gegenüber dieser Zeitung ein verheerendes Bild vom Zustand der Klinikverwaltung gezeichnet. Damals schon hieß es, das Personaldezernat befinde sich „am Rande des Abgrunds“, die Verwaltung sei „nicht mehr handlungsfähig“.

Das Universitätsklinikum in Zahlen Das Frankfurter Universitätsklinikum beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4570 Mitarbeiter, davon alleine 1370 Ärzte und Wissenschaftler sowie 1119 Pflegekräfte. clearing

Weinende Mitarbeiter

Irmscher hatte Reuter-Herkner im Jahr 2015 von Jena ans Frankfurter Universitätsklinikum geholt. Dort sollte die neue Dezernentin die Personalabteilung umstrukturieren und ein neues Computer-System zur Personalverwaltung (SAP-HCM) einführen. Das tat sie offenbar ohne Rücksicht auf Verluste. Sie habe alles auf einmal und viel zu schnell umgesetzt, was zu massenhaften Kündigungen geführt habe, heißt es im Klinikum. Neue Mitarbeiter kamen und gingen wieder. „Die ist da durch wie ein Besen“, berichtet ein Professor von „weinenden Mitarbeitern“.

Einschlägige Vorgeschichte

Pikant: An der Mainzer Uniklinik war Reuter-Herkner im Sommer 2013 wegen ganz ähnlicher Probleme fristlos gekündigt worden. „Viele Klinikchefs machten sie für angebliches Missmanagement in der Personalverwaltung und entsprechende Engpässe verantwortlich“, schreibt etwa die Mainzer Allgemeine Zeitung in ihrer Ausgabe vom 16. Juli 2013.

Auch der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz hat die Arbeit der Personalverwaltung unter Reuter-Herkners Führung beanstandet. Hinweise darauf finden sich im Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2016, der sich auf die Vorjahre bezieht. Bei der Prüfung fielen „vermeidbare Ausgaben“ in sechsstelliger Höhe auf, „insbesondere durch fehlerhafte Anwendung des Tarifrechts“. Zumindest ein Teil dieser Beanstandungen ist dem Zeitraum 2012 bis Mitte 2013 zugeordnet, in dem Reuter-Herkner in Mainz Regie führte.

Schlechter Leumund

Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat des Universitätsklinikums wussten dem Vernehmen nach von Reuter-Herkners Vorgeschichte. Auch im Haus machte diese schnell die Runde. „Sie kam schon mit einem schlechten Leumund“, betont ein Professor, dass man sich allenthalben über die Personalie wunderte. Christiane Reuter-Herkner war gestern nicht zu erreichen.

Reuter-Herkner indes ist nicht die einzige, die schon einmal mit einer fristlosen Kündigung zu tun hatte. Auch ihre einstige Chefin Bettina Irmscher musste 2002 als Verwaltungschefin des Klinikums Halle-Kröllwitz ihren Hut nehmen, „weil ihr zahlreiche Verstöße zur Last gelegt wurden. Acht davon betrafen haushaltsrechtliche Vergehen. Zwei bezogen sich auf angeblich millionenschwere Überziehungen im Baubereich“, schreibt die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) in ihrer Ausgabe vom 10. Oktober 2003. Das Land Sachsen-Anhalt musste die fristlose Kündigung allerdings zurücknehmen, weil es laut MZ versäumt hatte, diese unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe auszusprechen.

Irmscher stand beim Universitätsklinikum ursprünglich bis Ende 2018 unter Vertrag. Weil sie nun deutlich früher gehen musste, soll sie eine Abfindung erhalten haben. Reuter-Herkner soll dem Vernehmen nach ein Aufhebungsvertrag angeboten werden.

Vom Universitätsklinikum war diesbezüglich keine Stellungnahme zu erhalten. Zu Themen, die Personal oder Aufsichtsrat betreffen, könne man keine Auskunft geben, sagt Klinikumssprecherin Ricarda Wessinghage.