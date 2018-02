Unsere Vorfahren waren kreativ, wenn es darum ging, jemanden ins Jenseits zu befördern. Wir nennen Ihnen die Orte in Frankfurt, an denen gerädert, ertränkt und Gliedmaßen abgehackt wurden, was das Zeug hält.

Das Galgenfeld

Schon beim Betreten der Stadt wirst du gewarnt. Du hast noch nicht einmal einen Fuß nach Frankfurt rein gesetzt, bist müde von der langen Reise. Endlich angekommen, erblickst du die große Stadtmauer. Aber zuerst musst du noch durch das Galgenfeld. Hier baumeln die Gehängten im Wind, schaukeln hin und her. Es stinkt nach Aas, verwesende Leichen grüßen dich. Man hört nur das Krächzen der Krähen. Ungewöhnlich ist das nicht. Will nicht gerade ein wichtiger Herrscher Frankfurt besuchen, lässt man die Toten eben einfach dort, wo sie gehängt wurden. Die Richtstätte besteht aus einem Steinsockel mit einem Gerüst. Im Jahr 1806 wird der Galgen schließlich abgebaut, nachdem er ein halbes Jahrtausend lang das Erste war, was Fremde von der Stadt zu sehen bekamen. Der Galgen hat die Stadt nachhaltig beeinflusst - bis in die Gegenwart. Denn als die Frankfurter genug von Tod und Galgen haben, benennen sie den Ort einfach um: in das netter klingende "Gallus". Noch heute trägt das Stadtviertel den Namen. Dort, wo das Galgenfeld einst auf die armen Seelen wartete, steht seit 1888 der Hauptbahnhof.

Der Rabenstein

Ein markerschüttender Schrei gellt über die Straße. Du schaust erst auf deine Füße, musst dann aber doch hinsehen. Eine klaffende Wunde prangt am Kopf des alten Mannes. Dunkelrotes Blut quillt hervor, rinnt an seinem Hals hinunter. Hier am Rabenstein werden den Verurteilten Gliedmaßen abgehackt. Der alte Mann ist ein Falschspieler. Er hat versucht, einen Kaufmann beim Würfeln um hundert Goldmark zu bringen. Eine kleine Menschenmenge hat sich um ihn gebildet. Die Raben werden sich über das Festmahl freuen. Die abgehackten Gliedmaßen bleiben hier für gewöhnlich einfach liegen. Deshalb wird der Ort im Volksmund "Rabenstein" genannt.

Du erschauderst, als du dir vorstellst, was hier für grausame Strafen vollzogen werden. Erst vor zwei Wochen wurden hier einem Mann die Augen ausgebrannt. Einer Nachbarin von dir wurde vor ein paar Jahren die Zunge abgehackt. Manchmal müssen auch Füße oder Nase dran glauben. Während du den Mann am Rabenstein weinen hörst, nimmst du dir vor, immer schön brav das Gesetz zu befolgen.

Der Rabenstein lag an der Mainzer Landstraße, ein paar hundert Schritte vom Opernplatz entfernt in östlicher Richtung der Kreuzung mit dem Zimmerweg.

Alte Brücke

Sie ist die Älteste, zum ersten Mal wurde sie im Jahr 1222 urkundlich erwähnt: die alte Brücke. Schon seit über 800 Jahren thront sie über dem Main und verbindet die Frankfurter Altstadt mit Sachsenhausen. Unzertrennlich mit ihr verbunden: der Brickegickel. Auch der goldene Hahn wacht schon seit 600 Jahren auf seinem Kreuz über der Brücke. Jedes Mal, wenn du über die Brücke gehst, schaust du zu ihm hoch. Wo er thront, ist das Wasser im Main am tiefsten. Bei Hinrichtungen machen die Henker sich das zunutze, indem sie die Verurteilten hier ertränken. Die Menschen werden von der Brücke gestürzt, manchmal in einem Fass, manchmal gefesselt. In das eiskalte Wasser, hilflos der Strömung ausgeliefert, immer tiefer sinkend, immer weniger Atemluft, die Lungen brennen wie Feuer. Im 15. Jahrhundert ist Ertränken die häufigste Todesstrafe in Frankfurt. Weil der Main unter der alten Brück so tief ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leichen nicht in der Stadt zurück ans Ufer geschwemmt werden.

Bis ins Jahr 1300 befand sich ein weiterer Galgen an der Katharinenpforte. Heute ist das die Gegend um die St. Katharinen Kirche bei der Zeil. Auch in der Fressgass und der großen Bockenheimer Warte wurden Todesurteile vollstreckt. 1616 wurden auf dem Roßmarkt Vinzenz Fettmilch und die anderen Aufständischen enthauptet.

Auf welche Art ein Verbrecher zu Tode gebracht wird, ist dabei keineswegs Zufall. Jede Tat hat ihre eigene Strafe: Mörder werden gerädert, Räuber enthauptet, Diebe bekommen eine Hand abgehackt und Brandstifter werden verbrannt. Oft handelt es sich dabei um Spiegelstrafen, also Strafen, die das Vergehen widerspiegelt, was der Betroffene begangen hat.