Frankfurts Schulen in Zahlen: An einigen Schulen fehlen noch Lehrer

Knapp zwei Wochen ist es nun her, dass für die Kinder und Jugendlichen in Frankfurt nach den langen Sommerferien wieder der Schulalltag begann – besonders spannend war diese Zeit natürlich für die Abc-Schützen, die eingeschult wurden. Doch der Start gelang nicht überall reibungslos. Lehrer fehlen vielerorts. Wie genau es an Frankfurts Schulen aussieht, das stellen wir mit Zahlen, Daten, Fakten vor.

63 202 Kinder und Jugendliche besuchen in Frankfurt die Schule. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist dies ein Zuwachs von 2295 Schülern. „Das belegt: Wir sind ein Zuwachsgebiet. In anderen Regionen wird im Gegensatz zu hier ein Minus verzeichnet“, sagt der kommissarische Leiter des Staatlichen Schulamts, Jan Weckler.

23 980 der 63 202 Kinder sind Grundschüler (im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1034 Schülern), 1561 Hauptschüler (plus 40), 5560 Realschüler (plus 86). 7865 Kinder besuchen ein G 9-Gymnasium in den Jahrgängen 5 bis 10 (plus 2427), 4775 Kinder ein G 8-Gymnasium (minus 1664). Außerdem gibt es 7914 Oberstufenschüler (minus 119) und 2135 Förderschüler (minus 312). Eine Integrierte Gesamtschule besuchen 8076 Kinder (plus 289).

144 öffentliche Schulen gibt es in Frankfurt. Hinzu kommen 23 Privatschulen. An ihnen werden rund 6354 Kinder unterrichtet.

28 065 Jugendliche besuchen eine der 16 öffentlichen Berufsschulen. Davon gehen 1213 Frankfurter auf eine der sieben privaten Berufsschulen.

6250 Knirpse sind vor gut zwei Wochen in die erste Klasse eingeschult worden. Doch nicht überall gelang der Start in den neuen Lebensabschnitt reibungslos. An einigen Schulen fehlen noch Lehrer.

7724 Lehrer arbeiten in der Mainmetropole. Sie teilen sich 5317 Stellen. Sprich: Nicht jede Lehrkraft hat auch eine Vollzeitstelle inne, einige arbeiten in Teilzeit. 202 Pädagogen wurden neu eingestellt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es nur 147. An den Gymnasien, Real- und Hauptschulen gibt es keine Probleme, aber an den Grund-, Förder- und Berufsschulen in speziellen Fachgebieten wie Elektrotechnik. „Der große Bedarf an den Grundschulen ist neu“, sagt Jan Weckler. „Das ist aber kein Frankfurter Phänomen. Sie werden überall gebraucht, der Markt ist aber wie leer gefegt.“ Die Lücken würden mit Vertretungskräften gefüllt. In Einzelfällen würden an den Grundschulen Lehrer zwei Klassen betreuen oder Gymnasiallehrer an Grundschulen unterrichten. Wenn das Staatliche Schulamt sie fände, würde es sofort 15 Grundschullehrer neu einstellen, ebenso wie zehn Berufsschullehrer.

5290 Kinder wechselten nach den Sommerferien auf eine weiterführende Schule. 2750 von ihnen wollten ein Gymnasium besuchen. Das ist eine Quote von 52 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es noch 56 Prozent.

2280 Schülern, die ein Gymnasium besuchen, konnte der Erstwunsch erfüllt werden, 137 der Zweitwunsch. Das ist eine Quote von 88 Prozent. Bei den Haupt- und Realschülern lag die Quote bei fast 97 Prozent, bei den Gesamtschülern bei 95 Prozent. „Zum ersten Mal waren wir in der komfortablen Situation, dass alle Schüler ihren gewünschten Bildungsgangs und die gewünschte Schulform bekommen haben“, sagt Dieter Sauerhoff, leitender Schulamtsdirektor beim Staatlichen Schulamt. Dennoch wurden 74 Widersprüche und Beschwerden beim Staatlichen Schulamt eingereicht. 25 Klagen und Eilverfahren landeten vor dem Verwaltungsgericht. 20 Kinder bekamen noch per Losverfahren einen Platz auf ihrer Wunschschule, weil Familien zwischenzeitlich weggezogen sind oder ihre Sprösslinge auf Privatschulen geschickt haben.

21 Intensivklassen sind neu zu diesem Schuljahr gegründet worden, sechs an Grundschulen und 15 an einer Sekundarstufe I. In diesen Klassen lernen Flüchtlingskinder und andere Neuankömmlinge die deutsche Sprache. Später können sie dann reguläre Klassen an den Schulen besuchen. 1054 sogenannte Seiteneinsteiger sind den Schulen zugewiesen worden. Insgesamt gibt es nun 85 Intensivklassen an 49 Schulen.

1200 Kinder mit Anspruch auf eine sonderpädagogische Förderung werden an 67 Schulen inklusiv beschult. Das heißt: Sie besuchen keine Förder-, sondern eine allgemeinbildende Schule.

89 Schulen, also mehr als die Hälfte aller, bieten in Frankfurt ein Ganztagsangebot an. Vier Schulen sind neu hinzugekommen. Davon betreuen nun drei Schulen, darunter auch das neue Gymnasium Nord in Westhausen, die Kinder an drei Tagen bis 14.30 Uhr. In der IGS Süd können Schüler an fünf Tagen bis 16 oder 17 Uhr bleiben.