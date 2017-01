Der Rote Faden, Folge 208: Andreas Schneider - Der Apfelflüsterer

Andreas Schneider ist ein Naturschützer der besonderen Art: Er rettet alte Apfelsorten. Und er rettet die Ehre des Apfelweins, indem er so guten macht, dass er sogar zu Sternemenüs passt. Ihm widmen wir Folge 208 unserer Serie "Der Rote Faden", in der wir Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt leisten.

Ein Schweigsamer ist er nicht, das weiß man. Aber jetzt gerät Andreas Schneider richtig in Fahrt. Immer mehr Anekdoten fallen ihm ein aus jenen Kindertagen, die so viel in ihm geweckt haben: Seine Freude an guten Lebensmitteln, an Aromen und Gerüchen, sein Talent als Verkäufer, sein Wissen über Obst und Gemüse, seine Art, grobschlächtige Lastenfahrer oder sternengekrönte Spitzenköche zu umgarnen. Die Großmarkthalle war für den Nieder-Erlenbacher Gärtnersohn, der den Apfelwein zum Edelstöffchen gemacht hat, die Schule des Lebens.

Es sind Geschichten aus untergegangenen Tagen, die alte Großmarkthalle gehört inzwischen zum noblen Anwesen der Europäischen Zentralbank. Aber in den 1970er Jahren, als die Gärtnerin Waltraud Schneider – inzwischen ist sie 84 – dort jeden Tag vor Morgengrauen ihren Stand öffnete, war der Großmarkt einer der quirligsten Orte in der ganzen Stadt. Ein Abenteuerspielplatz für den 1969 geborenen Sohn Andreas und seinen älteren Bruder. Zu gern läuft der Kleine durch die Reihen, lässt sich von den raubeinigen, aber herzlichen Packern auf den „Eidechsen“ durch die Halle kutschieren, bestaunt die dicken Geldbündel der Händler, betastet vorsichtig Exotenfrüchte, atmet die deftigen Aromen am Stand des Käsehändlers tief in sich hinein.

„Die Gärtner hatten ihre Stände draußen vor der Halle, die Einkäufer sind häufig einfach durch die Reihen geradelt und haben uns zugerufen, was sie wollten. Und meine Mutter hat das immer mitbekommen, obwohl sie gerade mit einem anderen Kunden beschäftigt war“, erzählt Schneider. Als kleiner Bub packte er die bestellten Gemüsekisten auf den „Drückkarren“, der große Bruder Hans brachte die Radieschen, die Salatköpfe, Erdbeeren und Bobbybohnen zum Wagen der Käufer. Das waren Gemüsehändler und Ladeninhaber, aber auch Gastronomen und sogar Spitzenköche: Die erste Sterne-Köchin Deutschlands, Katharina Hessler (gestorben 2004), kaufte bei Waltraud Schneider, Spitzenkoch Johann Lafer auch. Nur Frau Schneider hatte frische mediterrane Kräuter, Oregano, Rosmarin, Thymian, Basilikum. . . „In der deutschen Küche war das damals noch unüblich. Aber die Italiener, die Griechen, die ihre Restaurants eröffneten, die brauchten viel davon.“

Zum Erzählen hat er an den großen Esstisch in seine Wohnküche eingeladen. Er hat die Wohnung über dem Hofladen und der großen Halle, in der die Äpfel lagern und seine Apfelweine gären, mit seiner damaligen Frau Tatjana gebaut. Seit zehn Jahren ist das Paar getrennt, Familienleben wird trotzdem gepflegt: Die Töchter, 16 und 18 Jahre alt, pendeln zwischen beiden Elternhäusern, und der Esstisch von Mutter Waltraud ist täglicher Treffpunkt; die 84-Jährige ist bis heute fürs Mittagessen zuständig. Schneider kann vom Küchenfenster aufs Elternhaus hinübersehen.

Fast genau so lang wie er Single ist, trägt er die Haare lang, meist so wie heute, am Hinterkopf verknotet. Die Füße stecken nackt in Pantoffeln. Die weiße Einbauküche hinter ihm ist groß genug, um für Gäste zu kochen. Auf dem Kühlschrank stehen ungezählte Flaschen. An der Wand hängt ein großes Holzkreuz, gefertigt von Hendoc, dem Künstler aus dem Taunus, mit dem Schneider befreundet ist. Daneben ein chaotisch-buntes Bild vom Frankfurter Maler Max Weinberg. Der Weihnachtsbaum steht noch, geschmückt mit Engeln aus Watte – und Äpfeln.

Über die wird hier noch viel zu reden sein, aber noch ist Andreas Schneider bei den Kräutern, die seine Eltern neben Obst und Gemüse auf dem Hof kultivierten. „Das Kräuterbeet lag hier genau gegenüber“, sagt er und deutet auf die Streuobstwiese vor der Hofeinfahrt am Ortsrand von Nieder-Erlenbach. Schneiders Reich liegt in der Straße Am Steinberg, die sich hinter dem Hof als Feldweg verliert. Während er spricht, scheint er sie wieder zu riechen, die würzigen Pflanzen, zwischen denen die Mutter kniete, um sie zu schneiden. „Es ist ein bisschen wie in dem Buch ,Das Parfum’, ich habe auf diesem Feld die Welt der Gerüche kennengelernt.“

Das ist typisch für Andreas Schneider: Er ist mit ganzer Seele Obstbauer; schon als Knirps hat er den Eltern bei der Arbeit geholfen, früh hat er gewusst, dass er den elterlichen Betrieb übernehmen will und an seinen Schuhen vor der Wohnungstür klebt dick der Lehm. Aber sein Blick und sein Denken enden nicht am Rande seiner 15 Hektar Land. Schneider liest, er liebt modernes Ballett a la William Forsythe, er ist Mitglied im Nieder-Erlenbacher Kirchenvorstand, er hat Spitzenköche, Dichter und Künstler als Freunde, er bereist die Welt. Dieser Mann hat beide Füße fest auf dem Boden und den Kopf in den Wolken.

