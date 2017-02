Nach Berichten des Gastronoms Jan Mai über Übergriffe auf der Freßgass’ in der Silvesternacht ermittelt das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 13 der Frankfurter Polizei. Strafanzeigen lagen dort aber auch bis gestern Nachmittag nicht vor.

Arabischstämmige Männer, die in der Café-Bar „First In“ Frauen antanzen, belästigen und begrapschen, sich an den Getränken und Jacken anderer bedienen und für Missstimmung sorgen – die Berichte des Gastronoms Jan Mai über die jüngste Silvesternacht haben zu einem breiten Medienecho, aber auch zu Zweifeln an der Glaubwürdigkeit des Gastronoms geführt. Vor allem deshalb, weil dieser auf seiner Facebook-Seite den Flüchtlingskurs der Bundesregierung kritisiert und mit der AfD sympathisiert.

Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 13 des Frankfurter Polizeipräsidiums hat nach den Berichten routinemäßig Ermittlungen aufgenommen. Behördensprecher Manfred Füllhardt sagte am Dienstagnachmittag auf Nachfrage, dass nach den Berichten unter anderem in dieser Zeitung noch keine Strafanzeigen eingegangen seien. Dass die Opfer der angeblichen sexuellen Übergriffe und anderer Straftaten weder die Polizei riefen noch Anzeige erstatteten, war nach dem ersten Bericht in der „Bild“ wie berichtet auf Unverständnis gestoßen.

Füllhardt sagte, dass die Kriminalpolizisten Kontakt zu Personen aufgenommen hätten, die von Straftaten berichteten. Auch in der Nachbarschaft der Café-Bar hörten sich die Ermittler nun um. Ziel sei es, erst ein klares Bild der Ereignisse zu bekommen. Bei der Auswertung der Einsatzbücher aus der Silvesternacht seien allerdings keine Notrufe gefunden worden, die zu dem behaupteten Tatgeschehen passen.

Zu einer ersten Bewertung will sich der Polizeisprecher in diesem frühen Stadium der Ermittlungen noch nicht durchringen. Nach den Übergriffen beim Jahreswechsel 2015/2016 habe es ja auch einige Tage gedauert, bis Strafanzeigen eingingen. Auf Videoaufnahmen aus dem „First In“ werden die Ermittler nicht zurückgreifen können. Wie Jan Mai gestern auf Nachfrage sagte, ist die Überwachungsanlage der Café-Bar seit einem Einbruch im vergangenen Sommer außer Betrieb. Der Grund, dass sie nicht längst wieder läuft, sei ein längeres Hin und Her mit der Versicherung.

Mai bleibt dabei, dass die Vorfälle im „First In“ ein „Köln 2 in klein“ gewesen seien. Von vier Frauen habe er direkt erfahren, dass sie begrapscht wurden. Warum sie sich nicht an die Polizei wandten, weiß er nicht. „Vielleicht, weil dann ja doch kein Täter gefunden wird?“

Auf Facebook wehrte sich Mai mit einer Stellungnahme gegen Stimmen, die ihn nun in die rechte Ecke stellen wollen. Er sei politisch nicht aktiv und „immer ein braver CDU- und auch FDP-Wähler“ gewesen. Gegen Ausländer habe er nichts. Er sei mit vielen Ausländern befreundet, viele Gäste und alle seine Mitarbeiter seien ebenfalls welche.

(chc)