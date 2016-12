Staatsschutz ermittelt gegen unbekannte Täter: Angriff auf Flüchtlingsprojekt „Shelter“

Das Café eines Flüchtlingsprojekts in der Berger Straße 307 ist in der Nacht zum Samstag von Unbekannten verwüstet worden. Unbekannte Täter hätten ein Loch in eine Scheibe geschlagen, die Wände mit schwarzer Farbe beschmiert und ein rassistisches Schreiben hinterlassen, sagte ein Sprecher des „Projects Shelter“ dem Evangelischen Pressedienst (epd). Am Samstagabend hätten mehr als 100 Menschen spontan gegen den Anschlag protestiert.

Das Projekt nutzt seit Juli dieses Jahres das Erdgeschoss eines Hauses in Bornheim als Begegnungscafé und Beratungszentrum für Flüchtlinge. Bereits im Februar und im Dezember 2015 hatte die Gruppe Häuser im Nordend und in Sachsenhausen besetzt, um ein solches Willkommens- und Beratungszentrum einzurichten. Die Häuser waren aber kurz danach von der Polizei geräumt worden.

Das Flüchtlingsprojekt setzt sich nach eigenen Angaben seit Ende 2014 für obdachlose Geflüchtete und Migranten ein. Es vermittelt private Unterkünfte, unterstützt sie bei Behördengängen sowie bei der Arbeitssuche und engagiert sich gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung. Viele Geflüchtete hätten einen dauerhaften Aufenthaltstitel in europäischen Staaten, häufig in Italien, Spanien oder Griechenland, und suchten im Rhein-Main-Gebiet einen Job. Derzeit würden rund 70 Flüchtlinge betreut.

Nach Abschluss der friedlichen Demonstration wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Strafantrag wurde vor Ort durch Mitglieder der Gruppe gestellt. Auf Grund der Angaben der Antragssteller werden die Ermittlungen vom Staatsschutz fortgesetzt, heißt es von der Polizei.

(epd,red)