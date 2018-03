Vorfall im ICE: Angriff aus dem Nichts: Jutta Ditfurth sucht Zeugen

Während einer Zugfahrt wurde Jutta Ditfurth von einem Unbekannten angegriffen. Der Mann habe ihr mit einer Metallstange zweimal auf dem Kopf geschlagen, teilte die Ökolinx-Stadtverordnete Anfang der Woche mit. Per Twitter-Aufruf sucht sie nun nach Zeugen.

Um 14.50 Uhr stieg Jutta Ditfurth vergangenen Freitag am Hauptbahnhof in einen ICE. Die streitlustige, linke Publizistin und Frankfurter Kommunalpolitikerin war auf dem Weg nach Freiburg. Denn dort sollte sie am Abend ihren Vortrag „Antisemitismus, Neue Rechte und Querfront“ im Stadttheater halten.

Noch vor dem ersten Zwischenstopp in Mannheim habe ihr ein unbekannter Mann mit einer Metallstange zweimal mit voller Wucht auf den Hinterkopf geschlagen, sagte Ditfurth nun. Ein Schaffner habe sich um sie gekümmert. Aber aus Rücksicht auf die anderen Fahrgäste habe sie nicht darauf bestanden, in Mannheim die Polizei zu rufen.

Dass das womöglich ein Fehler war, fiel Ditfurth wohl erst im Nachhinein auf. Auf Twitter veröffentlichte sie am Montag einen Zeugenaufruf. Sie erwähnt darin insbesondere zwei Frauen, die nach Heilbronn wollten.

Inzwischen hat die Bundespolizeidirektion Stuttgart Ermittlungen aufgenommen. Man stehe mit Frau Ditfurth in Kontakt, können aber keine weiteren Details mitteilen, heißt es von dort.

Mit voller Wucht

Ditfurth selbst ist dafür umso mitteilsamer. Auf eine Gesprächsanfrage dieser Zeitung reagierte sie zwar nicht, doch der Online-Ausgabe der Zeitschrift „Stern“ gab sie ein ausführliches Interview. Sie liege mit Gehirnerschütterung im Bett, sagte sie darin und beschwerte sich sehr deutlich über das Verhalten des Schaffners: „Ein Zugbegleiter, der gleichzeitig auch als Rettungssanitäter ausgebildet ist, kam dazu und hat gefragt, ob er die Polizei rufen solle. Ich habe Ja gesagt. Doch anstatt die Polizei zu rufen, hat er dann laut vor allen Fahrgästen angemerkt, dass sich die Weiterfahrt des Zuges dadurch nochmals erheblich verzögern würde.“

Sie sei in diesem Augenblick zu benommen gewesen, um die Situation richtig einzuschätzen. Deshalb habe sie zugestimmt, auf Polizei zu verzichten, wenn sich der Angreifer bei ihr entschuldige. „Zwei Frauen haben sich zwar um mich gekümmert, doch nicht ich, sondern der Mann mit der Metallstange wurde anschließend vom Schaffner in die erste Klasse gebracht. Dort hat er einen Sitzplatz bekommen. Erst danach habe ich dann zum Glück noch einen Schwerbehindertenplatz vom Schaffner zugewiesen bekommen“, sagte Ditfurth dem „Stern“.

Während des Vortrags in Freiburg habe sie ihren eigenen Text teilweise nicht mehr lesen können. „So krass stand ich neben mir. Ich kann mich an den Vortrag praktisch gar nicht mehr erinnern. Merkwürdigerweise ist das niemandem aufgefallen.“

Hellhäutig mit Pudelmütze

Der Frankfurter Rundschau sagte die 66-Jährige, sie sei bisher schon „von Frauenhassern, Nazis und Polizisten“ angegriffen worden, aber noch nie aus heiterem Himmel von einem Menschen, der ihr gänzlich unbekannt sei. Sie wolle nun juristisch gegen den Mann vorgehen.

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt sie: „Von ihm weiß ich nur, dass er jung war, etwa 1,70 Meter groß, hellhäutig, Deutsch sprach und eine dunkelrote Pudelmütze trug und einen Trolleykoffer in den Farben orange-schwarz. Ich hatte ihn vorher flüchtig gesehen und – wegen seines Metallstocks – für sehbehindert gehalten. Das war er definitiv nicht.“