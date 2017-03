Vor Spiel gegen Hoffenheim: Angriff in der Straßenbahn: Betrunkene Eintracht-Fans attackierten Kontrolleure

Die Straßenbahn der Linie 16 glich an jenem Samstagmittag im April vergangenen Jahres einem Hexenkessel. Dutzende angetrunkene Eintracht-Fans waren auf dem Weg zur Commerzbank-Arena und sahen die spätere 0:2-Niederlage der Frankfurter Fußballer gegen die TSG Hoffenheim wohl schon voraus. Die Opfer: Zwei Fahrkartenkontrolleure, die geschlagen, getreten und beleidigt wurden. Gestern beschäftigte sich das Amtsgericht mit der Sache.

Nachdem es bereits am Lokalbahnhof zu der Schlägerei und dem Handgemenge in dem Waggon gekommen war, hatte der Fahrer einen Polizeiruf abgesetzt – am Südbahnhof wurden die „Fans“ dann von den Beamten in Empfang genommen. Die beiden Kontrolleure zeigten auf ihre Platzwunden an den Köpfen und deuteten auf zwei junge Männer, 23 und 27 Jahre alt, die sie beleidigt und misshandelt hätten. Dies war die Grundlage für die Staatsanwaltschaft für die Anklageschrift, die beim Einzelrichter des Amtsgerichts landete und gestern zur Verhandlung anstand.

Schwierige Beweislage

Wie immer bei Straftaten, die aus einem Pulk gewaltbereiter Leute heraus verübt wurden, war es auch diesmal schwierig, den für eine Verurteilung notwendigen Beweis zu führen. Der ältere der beiden Angeklagten sagte, er sei gar nicht in der Nähe der Kontrolleure gewesen, sondern habe sich gemeinsam mit anderen Fans im vorderen Teil des Wagens aufgehalten.

Der jüngere freilich gestand verbale Tuchfühlung mit den beiden als „Kontros“ verspotteten Opfern ein. Obwohl die beiden Herren in Anbetracht der qualvollen Enge in dem Wagen (in jener Zeit war der S-Bahn-Tunnel noch wegen Bauarbeiten gesperrt und viele mussten mit der Tram fahren) gar nicht erst mit dem Kontrollieren anfingen, wurden sie ob ihres Äußeren mit Mützchen und Kontrollgerät Zielscheibe der Aggressionen.

Auch der 23-Jährige spuckte und schrie die obligatorisch-fantasielosen und beleidigenden Vokabeln heraus: „Hurensohn“ und „Wichser“ gehörten dazu. Außerdem machte er Schlagbewegungen in Richtung der Kontrolleure. Die Platzwunde eines der Männer aber kam zweifelsfrei aus einer anderen Richtung.

Dass der 27-Jährige eigentlich ohne Grund auf der Anklagebank saß, war auch der Staatsanwaltschaft nach der Beweisaufnahme klar. Nach entsprechendem Antrag wurde er daher freigesprochen. Die Beleidigungen und Schlagversuche des jüngeren dagegen führten zu einer Geldstrafe von 900 Euro (90 Tagessätze), an der der arbeitssuchende junge Mann wohl stärker zu knabbern hat. Vielleicht kann er aber künftig seinen Alkoholkonsum etwas einschränken, um mehr Geld zur Bezahlung der Strafe und der Gerichtskosten übrig zu haben. Möglicherweise lässt sich das Gericht aber auch auf eine Ratenvereinbarung ein.

Reichlich Alkohol

An jenem Mittag waren Ebbelwei, Bier und Co. jedenfalls schon in Strömen geflossen. Die aus der Wetterau stammenden Angeklagten, die offenbar aber verschiedenen Fan-Clubs der Eintracht angehörten, hatten schon beizeiten in Alt-Sachsenhausen getagt und sich Blutalkoholwerte von bis zu zwei Promille angetrunken. Die erforderliche Konzentration, um einem Fußballspiel der Eintracht noch folgen zu können, war selbstverständlich dahin.

Den Nachmittag verbrachten sie deshalb in den Ausnüchterungszellen der Stadion-Katakomben. Versäumt hatten sie freilich ziemlich wenig – wie schon erwähnt, ging das Heimspiel wie so vieles im vergangenen Frühjahr für die Eintracht flöten. Dass am Ende dann doch über die Relegation der Klassenerhalt stand, dürften auch die beiden gestern Angeklagten gefeiert haben. Wie viel Alkohol dabei im Spiel war, ist nicht überliefert.