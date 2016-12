Alle Standorte auf dem Prüfstand: Angst um Bürgerämter

Schon mehrfach sollten Bürgerämter in Frankfurt geschlossen werden oder zumindest die Öffnungszeiten reduziert. Jetzt sind die Menschen in Fechenheim-Süd aufgeschreckt, denn die Diskussion hat wieder einmal begonnen.

Dass die neue Stadtregierung aus CDU, Grünen und SPD das Bürgeramt mit seinen elf Standorten auf den Prüfstand stellen würde, war klar – denn das ist im Koalitionsvertrag festgehalten. Eigentlich wollte Jan Schneider (CDU), Dezernent für Bau und Immobilien, Reformprojekte, Bürgerservice und IT, das Thema erst einmal vertraulich angehen. Denn kein Stadtteil will „sein“ Bürgeramt abgeben oder die Öffnungszeiten einschränken.Eine erste Gesprächsrunde mit den zuständigen Ortsbeiräten fand bereits statt, eine zweite soll bald folgen.

Doch die Fechenheimer SPD hielt sich nicht an die Vertraulichkeit. Als Stefan Zilcher, der für die Genossen im Ortsbeirat 11 sitzt, vom Gespräch beim Dezernenten erzählte, ging ein Aufschrei durch die Reihen. Das führte dazu, dass Zilcher in der vergangenen Ortsbeiratssitzung einen Eilantrag mit Fragen und Forderungen an den Magistrat einbrachte. Der schaffte es zwar nicht auf die Tagesordnung –aber die Katze war aus dem Sack.

Aufschrei in Fechenheim

Anlass war, dass im Dezernat darüber gesprochen wurden, das kleine Fechenheimer Bürgeramt könnte vielleicht nach Fechenheim-Nord umziehen oder mit dem in Bergen fusionieren. „Für Fechenheim-Süd wäre das aus Sicht des Ortsvereins eine Katastrophe“, erklärt Zilcher. „Wir fordern immer, in den Stadtteilen kleine Zentren zu bilden. Aber dazu gehören nicht nur Geschäfte.“ Das Bürgeramt in der Pfortenstraße sei ein Frequenzbringer für die kleinen Geschäfte in Alt-Fechenheim. „Wer zur Meldestelle geht, geht oft auch zum Kiosk oder zum Bäcker.“ Auch sei der Weg nach Fechenheim-Nord weit – vor allem für jene, die kein Auto haben und auf staatliche Hilfe angewiesen sind.

Bild-Zoom Grafik vergrößern (+)

Jan Schneider hingegen betont, dass die Gespräche über die Zukunft der Bürgerämter noch ganz am Anfang stehen. Auch würden „keine Entscheidungen über die Köpfe der Ortsbeiräte hinweg“ getroffen. Aber die Stadt könne nicht alles beim Alten lassen. „Die Verwaltung stellt zwar neue Mitarbeiter ein, nicht aber in den Bürgerämtern.“ Die Mitarbeiterzahl sei seit Jahren gleich. „Auf der anderen Seite wächst Frankfurt seit Jahren. Hinzu kommt, dass die Fluktuation höher ist als früher: Es ziehen mehr Leute nach Frankfurt und verlassen die Stadt auch wieder.“ Das führe dazu, dass die Arbeit besser verteilt werden müsse.

Neben dem zentralen Bürgeramt in der Innenstadt, Zeil 3, gibt es zehn Außenstellen. Eine liegt in Sachsenhausen, eine in Höchst, sechs weitere ziehen sich als Ring vom Dornbusch durch den Frankfurter Norden bis nach Nieder-Erlenbach (siehe Grafik). Hinzu kommen Bergen-Enkheim und Fechenheim. Wie die Zentrale haben sechs Außenstellen 32,5 Stunden pro Woche geöffnet. Es folgt Fechenheim mit 29 Stunden pro Woche. Nur die Bürgerämter in Harheim, Kalbach und Nieder-Erlenbach haben pro Woche nur zehn Stunden geöffnet.

Es gehe nicht unbedingt darum, die Außenstellen komplett zu schließen, betont Schneider. „Manchmal können auch andere Standorte sinnvoll sein, etwa in Fechenheim.“ Das Bürgeramt sei so klein, dass die Wartenden auf dem Flur sitzen, zum Teil mitten im Rettungsweg. „Aber jedem Ortsbeirat, der sein Bürgeramt behalten will, muss klar sein, dass das bedeutet, die Öffnungszeiten zu reduzieren. Auch wenn Besucher länger warten müssen.“

In der ersten Gesprächsrunde sei es auch nicht so gewesen, dass die Ortsbeiräte jede Veränderung ablehnten, sagt Schneider. „Aus ihren Reihen kamen durchaus kreative Vorschläge, was man machen könnte.“ Und frei werdende Räume könnten ja auch anderweitig genutzt werden. „Etwa von den Vereinen im Stadtteil, die immer auf der Suche nach Räumen sind.“

Erfolgreich gekämpft

Erfolgreich für ihr Bürgeramt eingesetzt haben sich die Fechenheimer übrigens erstmals 1987. Auch 1997 sorgte ein Aufschrei dafür, dass der damalige Kämmerer Tom Königs (Grüne) die beschlossene Schließung zurücknahm. Als 2003 das Bürgeramt in Bockenheim geschlossen und die Öffnungszeiten in Hartheim, Kalbach und Nieder-Erlenbach reduziert wurden, überlebte das in Fechenheim nur knapp – hatte der damalige Ordnungsdezernent Edwin Schwarz (CDU) doch auch dessen Schließung angekündigt. Vielleicht hatte ja Eindruck gemacht, dass der Fechenheimer Werner Weischedel anbot, die 2000 Euro Jahresmiete fürs Bürgeramt zu übernehmen. Damals erlebte auch Jan Schneider, was es heißt, gegen die Schließung eines Bürgeramtes zu kämpfen: als junger CDU-Ortsbeirat in Kalbach.