Strafverfahren: Anklage gegen Szene-Gastronom

Der Frankfurter Szene-Gastronom Jan Mai und seine frühere Kollegin Irina A. müssen sich wegen Vortäuschens einer Straftat vor dem Amtsgericht verantworten. Nach dem Jahreswechsel 2016/2017 hatten die beiden von sexuellen Übergriffen durch ausländische Männer in einer Bar an der Freßgass’ berichtet. Die Ermittlungen ergaben: Irina A., die sich als Opfer ausgab, war an Silvester gar nicht in der Stadt gewesen.

Nach den sexuellen Übergriffen auf der Kölner Domplatte beim Jahreswechsel 2015/16 sorgte gut ein Jahr später ein Bericht der „Bild“-Zeitung für Aufsehen: Unter der Überschrift „Sex-Mob tobte in der Freßgass’“ ließ das Blatt in seiner Ausgabe vom 6. Februar 2017 den Frankfurter Gastronom Jan Mai und seine damalige Kollegin Irina A. zu Wort kommen. Die beiden behaupteten, dass es in der Bar „First In“, die Mai damals noch betrieb, beim Jahreswechsel 2016/17 zu sexuellen Übergriffen gekommen sei. Auch von Körperverletzungen und Diebstählen berichteten sie.

Mai sprach von „rund 40 Arabern“, die den Gästen ihre Getränke weggetrunken und Frauen „angegrapscht“ hätten. Irina A. schilderte drastische Szenen: „Sie fassten mir unter den Rock, zwischen die Beine, an meine Brüste, überall hin. Mir und meinen Freundinnen.“ Und: „Immer mehr dieser Typen kamen. Ihre Hände waren überall.“ Im Beitrag eines privaten Fernsehsenders, der am Morgen des 7. Februar ausgestrahlt wurde, wiederholten die beiden ihre Aussagen.

Auch gegenüber dieser Zeitung blieb Mai bei seiner Darstellung und sprach von einem „Köln 2 in klein“. Allerdings waren trotz intensiver Recherchen dieser Zeitung keine weiteren Zeugen für die behaupteten Silvester-Übergriffe zu finden. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf und hegten schnell den Verdacht, dass der Gastronom und seine Kollegin die Straftaten erfunden hatten. Die „Bild“ entschuldigte sich auf ihrer Internetseite für ihren Beitrag.

Anklage zum Amtsgericht

Gestern teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft mit, dass sie im Zusammenhang mit den angeblichen sexuellen Belästigungen „Anklage wegen Vortäuschens einer Straftat“ erhoben habe. Jan Mai (49) und Irina A. (29) werden sich vor dem Frankfurter Amtsgericht verantworten müssen. Ein Verhandlungstermin steht nach Angaben der Anklagebehörde noch nicht fest.

Oberstaatsanwältin Nadja Niesen führte aus, dass nach der Berichterstattung in der Boulevard-Zeitung und im Privatfernsehen zunächst ein Verfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung zum Nachteil der angeschuldigten Frau (Irina A., Anmerkung der Redaktion) eingeleitet worden sei. Im Laufe der Ermittlungen habe sich dann der Verdacht ergeben, „dass die Angaben der beiden Angeschuldigten, die sie nicht nur gegenüber der Zeitung und dem Fernsehen, sondern auch gegenüber der Polizei gemacht hatten, nicht der Wahrheit entsprachen“.

Was diese Zeitung schon bald nach Beginn des Ermittlungsverfahrens erfahren hatte, bestätigte die Staatsanwaltschaft gestern: Irina A. hielt sich in der Silvesternacht gar nicht in Frankfurt auf und konnte somit gar nicht Opfer der von ihr behaupteten sexuellen Übergriffe geworden sein. In Paragraf 145 d des Strafgesetzbuchs ist für das Vortäuschen einer rechtswidrigen Tat gegenüber einer Behörde oder einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle „eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren“ oder eine Geldstrafe vorgesehen.

Übergabe an einen Freund

Die Gesellschaft, mit der Jan Mai das „First In“ betrieb, ist die „Mai Gastro Gruppe GmbH“. Im März sagte der Gastronom dem „Journal Frankfurt“, dass er die Bar an einen Freund, Armand Abitbol, abgegeben habe. Das Ordnungsamt bestätigte einen Wechsel in der Geschäftsführung.

Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) kündigte nach Bekanntwerden der Ermittlungen im Februar an, dass das Ordnungsamt gegen Gaststättenbetreiber Mai konzessionsrechtliche Überprüfungen in die Wege leiten werde. Von Gastronomen mit Konzession erwarte die Stadt „eine besondere Zuverlässigkeit“, sagte Frank. Über den Ausgang der Überprüfungen war gestern Nachmittag nichts mehr in Erfahrung zu bringen.

Die Darstellung, dass auf der Freßgass’ ein „Sex-Mob“ getobt hat, erstaunte auch deshalb, weil die Frankfurter Polizei nach den Kölner Übergriffen beim Jahreswechsel 2015/16 mit einem riesigen Aufgebot in der Frankfurter Innenstadt vertreten war und am Neujahrstag keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden hatte. Dass sich Gastronom Mai erst einen guten Monat später an die Medien wandte, weckte allgemeine Skepsis. Beim bevorstehenden Jahreswechsel will die Polizei abermals starke Präsenz zeigen. In der Freßgass’ werden die Beamten mit Sicherheit vorbeischauen.