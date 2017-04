Ein Täter vor Gericht, der Komplize ist noch auf der Flucht: Anklage nach bewaffnetem Überfall auf Juwelier in Bockenheim

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft im Grüneburgweg (Westend) hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen den mutmaßlichen Räuber erhoben.

Der heute 25 Jahre alte Mann war im Oktober vergangenen Jahres gemeinsam mit einem derzeit noch flüchtigen Mann in den Schmuckladen gestürmt, in dem sich neben dem 59 Jahre alten Inhaber auch noch eine 76 Jahre alte Kundin aufhielt, für die der Geschäftsmann zahlreichen Schmuck aus der Vitrine genommen hatte. Die beiden mit Motorradhelm, Sonnenbrille und Mundschutz maskierten Männer fackelten nicht lange und sprühten den beiden Opfern Reizgas ins Gesicht. Während diese verängstigt nach Luft schnappten, rafften die Räuber die auf der Ladentheke liegenden Schmuckstücke und suchten das Weite. Der Wert der Beute hielt sich mit knapp 18 000 Euro im Vergleich mit anderen Überfällen auf Juweliere in Grenzen.

Bevor der Angeschuldigte schließlich im Dezember festgenommen werden konnte, hatte er Teile der Beute noch auf dem Hehlermarkt umgesetzt. Ob der Tat eine Drogenproblematik zugrunde lag, ist derzeit noch unklar. Offenbar aber stammt der Mann aus gefestigten sozialem Milieu: Erst vier Wochen vor der Tat hatte er einen Ausbildungsvertrag als Anlagenmechaniker abgeschlossen, der allerdings mit dem Überfall wohl obsolet wurde.

Während beim Landgericht derzeit eine Große Strafkammer für den Prozess gegen den 25-Jährigen rüstet, steht der Name des Mittäters noch auf der Fahndungsliste der Polizei. Bei seiner Festnahme tischte der mutmaßliche Räuber den Beamten übrigens eine ungewöhnliche Geschichte auf. Zu der Tat sei er „von einem Kollegen“ überredet worden. Ob es sich dabei wirklich um einen Mitstreiter von der Lehrbaustelle handelte oder ob dies mittlerweile eine vornehme Umschreibung für einen Kriminellen und Gewalttäter ist, ließ der Angeschuldigte dabei offen.

(ge)