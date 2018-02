J. P. Morgan Corporate Challenge: Anmeldefrist zum größten Firmenlauf der Welt beginnt heute

Donnerstag, 7. Juni 2018: Termin einplanen, anmelden, Laufschuhe schnüren und los geht‘s! Zum 26. Mal joggen Mitarbeiter verschiedener Unternehmen und Institutionen 5,6 Kilometer durch Frankfurt. Im Anschluss wird gebührend gefeiert. Diesen besonderen Donnerstag im Juni sollten lauffreudige Kollegen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, nicht verpassen.

63.776 Starterinnen und Starter aus 2.419 Firmen und 428 deutschen Städten erliefen 2017 gemeinsam 255.000 Euro für eine wichtige und gute Sache: Junge Menschen mit Behinderungen an den so entscheidenden Sport zu bringen. Denn jede Läuferin und jeder Läufer trägt durch die Teilnahme dazu bei, dass vier Euro in die Förderung von Sportprojekten für junge Menschen mit Behinderungen fließen. Insgesamt kamen innerhalb von elf Jahren auf diese Weise bereits mehr als 2,5 Millionen Euro für diesen Zweck zusammen, mit denen über die Stiftung Deutsche Sporthilfe und die Deutsche Behindertensportjugend zahlreiche wichtige Vorhaben realisiert wurden und werden.

Der J.P. Morgan Corporate Challenge in Frankfurt ist der größte Lauf in Europa und der größte Firmenlauf weltweit. Er gehört zur internationalen J.P. Morgan Corporate Challenge-Serie, die in sieben amerikanischen Städten wie New York oder San Francisco sowie weltweit in Sydney, Johannesburg, Singapur, London und Shanghai ausgetragen wird. Firmen und Institutionen melden mindestens vier Personen an, um dabei zu sein. Ein Maximum an Teilnehmern gibt es nicht.

Anmelden unter: https://jpmccc.de