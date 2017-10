Ratten und wilde Gäste: Anwohner sorgen sich um verwahrlostes Gebäude in Sachsenhausen

Seit rund drei Jahren schon steht ein Mietshaus in Sachsenhausen leer. Seitdem nagt nicht nur der Zahn der Zeit an dem Gebäude, auch Ratten und vor allem Tauben sollen sich auf dem Gelände unweit des Lokalbahnhofes breit machen. Die Zustände in der verwahrlosten Immobilie und die Untätigkeit der Eigentümer verärgert und besorgt die Anwohner und wird zunehmend zum Problem für den Stadtteil.

Von Außen sieht das Gebäude in der Dreieichstraße 34 recht unscheinbar aus. Die von Rissen gezeichnete Fassade bröckelt hier und da, doch denkt man sich den wilden Sperrmüll neben dem zum Gelände gehörenden ehemaligen Café zwischendurch weg blickt man auf ein ganz normales Wohnhaus im Süden Frankfurts.

Nur wohnt dort seit mindestens drei Jahren schon niemand mehr. Nachdem die Liegenschaft an einen neuen Eigentümer verkauft und die letzten Mieter mit einer Abfindung vom Auszug überzeugt worden seien, stehe das Haus leer und verwahrlose zunehmend, berichtet der Anwohner Sudhir Schröder. So hätten die Eigentümer damals, im Sommer 2015, Bauarbeiten im Inneren des Hauptgebäudes beauftragt, die jedoch „unfachmännisch“ umgesetzt und letztlich gestoppt worden seien. Die Folge waren aufgebrochene Decken und Böden, marode Wände, die von dem durch offene Fenster hereinströmenden Regen immer weiter in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist von Schädlingsbefall die Rede, Tauben gelangen ungehindert durch offene Oberlichter und Dachluken in das Innere des Hauses und nisten sich dort ein. Aber auch Ratten und Kakerlaken hätten schon mehrere Kammerjäger-Einsätze notwendig gemacht.

Nachts brennt Licht

Seit den unterbrochenen Bauarbeiten steht das Haus nicht nur leer, sondern auch offen, so dass dort offensichtlich wohnungslose Menschen ein Obdach suchten, wie Schröder vermutet. „In der ersten Etage brennt abends immer Licht und man hört wie die Türen auf- und zugeschlagen werden. Aber diese Menschen sind nicht sichtbar“, berichtet ein weiterer Anwohner, der nicht namentlich genannt werden möchte. „Die Menschen, die dort offenbar notgedrungen hausen, haben kein Wasser und keine Sanitäranlagen. Wir haben Sorge, dass im Winter mit Feuer geheizt werden könnte und es zu Bränden kommt“, erläutert Schröder die Befürchtungen aus der Nachbarschaft.

Tatsächlich hat die Stadtpolizei in der Nacht auf Donnerstag in dem Haus zwei Männer überrascht, die dort schliefen. Die Eigentümer hätten Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt, deshalb seien die ungebetenen Gäste an das 8. Polizeirevier übergeben worden, teilte das Ordnungsamt mit. Laut der Frankfurter Bauaufsicht liegt seit Juni 2016 ein genehmigter Umbauantrag vor, ohne dass davon bisher Gebrauch gemacht worden sei. Die zuständige Hausverwaltung erklärte nur, das Gebäude werde „noch saniert“.

Ein Spekulationsobjekt?

Dass die Eigentümer und Hausverwaltung nichts gegen die Zustände unternehmen, können die Anwohner sich nur mit dem reinen Gewinnstreben der Besitzer erklären: „Das ist ein Spekulationsobjekt. Die warten, bis der Brexit kommt und verkaufen dann teuer“, vermutet ein Nachbar. Die Anwohner fühlen sich von der Politik und den Behörden im Stich gelassen. Es werde immer wieder bezahlbarer Wohnraum versprochen, „aber Fakt ist, dieser Wohnraum ist für die meisten Menschen in Frankfurt nicht erschwinglich“, sagt Schröder. Er fragt: „Wie kann so ein Haus legal leer stehen bleiben?“.