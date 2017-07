Weg zur Filiale in Hausen ist zu weit: Anwohner wollen Aldi in der Juliusstraße zurück

Im Minutentakt blicken Passanten durch die Schaufensterscheiben in den dunklen Aldi. Andere rütteln vergeblich an der Tür. Manch einer schlägt ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen. „Seit einem Jahr lebe ich in der Nachbarschaft und war froh, einen Aldi in der Nähe zu haben“, sagt eine ältere Dame und geht kopfschüttelnd weiter.

Am vergangenem Samstag hat der Aldi in der Juliusstraße geschlossen. Ganz herumgesprochen hat es sich aber noch nicht, dass es den Discounter nicht mehr gibt – die Reaktionen der ehemaligen Kunden jedenfalls ist ein Beleg dafür.

Zu kleine Verkaufsfläche

Die Konzernfiliale von Aldi-Süd hatte sich bereits Ende vergangenen Jahres entschieden, die Filiale in der Juliusstraße aufzugeben. Die Verkaufsfläche seien zu klein, um das Sortiment erweitern zu können, erklärte eine Aldi-Sprecherin. Das Unternehmen schaute sich zwar im Stadtteil nach einem neuen Standorten um, wurde aber nicht fündig.

Am Fenster der leeren Filiale in der Juliusstraße verweist der Konzern seine Kunden nun an seine Filiale in der Großen Nelkenstraße in Hausen. Doch der Weg dorthin ist vielen Bockenheimern zu weit und zu mühevoll. „Und wer eine karge Rente hat, für den sind auch die mehr als fünf Euro Fahrtkosten mit der Bahn zu viel“, bedauert ein Senior, der vor den verschlossenen Türen steht.

Die Anwohner hatten noch versucht, die Schließung abzuwenden: Ende vergangenen Jahres hatte Melanie Hingott eine Online-Petition gegen das Vorhaben der Unternehmensführung gestartet. Rund 1200 Unterschriften von Anwohnern und anderen Kunden waren zusammengekommen. Doch Aldi ließ sich von seiner Entscheidung nicht abbringen. Dafür dankte das Unternehmen den Unterzeichnern, weil ihre Unterschriften ein Zeichen für zufriedene Kunden seien.

Freundliches Personal

Ob die Anwohner sich auch für den Penny-Markt so einsetzen, sollte dieser einmal schließen, ist fraglich. Der Discounter liegt nur 20 Meter vom ehemaligen Aldi entfernt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite findet sich eine Rewe-Filiale. Mit der Produktauswahl, der Ordnung, der Hilfsbereitschaft des Personals wie auch mit der Kundenfreundlichkeit sind die Anwohner jedoch nicht so glücklich, wie es im ehemaligen Aldi der Fall war. Zudem galt der Discounter als ein Ort, der das Miteinander in Bockenheim gefördert habe.

„Ein Treffpunkt für viele Menschen aller Nationalitäten, Altersgruppen und sozialer Schichten“, hat Anwohnerin Walltraud Vollmer auf ein kleines Plakat geschrieben, das bis Montag am Fenster des Aldi hing. Noch am gleichen Tag entfernten Aldi-Mitarbeiter jenes und einige andere Plakate.

Auch mehr als ein halbes Jahr nach Bekanntgabe der Schließung hat das Unternehmen noch keinen Alternativstandort in Bockenheim gefunden. „Diesbezüglich gibt es leider keine Neuigkeiten“, teilt eine Aldi-Sprecherin auf Anfrage dieser Zeitung mit. Und für viele Bockenheimer gibt es keine Alternative zum einstigen Aldi.