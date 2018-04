Ja, wir haben uns auch dieses Jahr wieder einen Aprilscherz erlaubt. Und zwar haben wir behauptet, dass an diesem Wochenende eine neue Melodie den "Tatort" ankündigen wird. Natürlich wollten wie Sie nur verschaukeln. Die in die Jahre gekommene Melodie ändert sich nicht - zumindest noch nicht. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie den "Tatort" so wie Sie ihn kennen: Mit dem berühmten Augenpaar und der dazugehörigen Musik von Klaus Doldinger.

Und übrigens: Hier finden Sie zeitnah im Anschluss an die neuen "Tatort"-Folgen unsere TV-Kritiken - genauso wie von vielen weiteren Filmen und Serien. (red)

