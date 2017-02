Fast 26.000 Menschen ohne Job: Arbeitslosigkeit in Frankfurt gestiegen

25.910 Menschen waren im Januar bei der Agentur für Arbeit (AfA) Frankfurt und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 1852 (7,7 Prozent) mehr als im Dezember. Mit einem Minus von 142 Menschen (0,5 Prozent) war die Arbeitslosigkeit etwas niedriger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber Dezember um 0,5 auf 6,7 Prozent an.

Karl-Heinz Huth, Leiter der AfA, erklärte: „Die Entwicklung der Gesamtarbeitslosigkeit seit Jahresende fällt in Frankfurt ähnlich aus wie für Hessen insgesamt. Wie in einem Januar üblich, ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen angestiegen.“ Ursache seien „saisonale Faktoren“: Darunter fallen auslaufende Beschäftigungsverhältnisse wegen Kündigungen oder befristeten Verträgen zum Jahresende, eingeschränkte Arbeiten in den witterungsabhängigen Branchen und das Ende des Weihnachtsgeschäfts. Deshalb liegt der Schwerpunkt des Anstiegs im Bereich der Arbeitslosenversicherung, der von der AfA betreut wird.

Vor allem Junge betroffen

Hinzu kommt, dass seit diesem Monat Menschen, die parallel Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld 2 beziehen, vermittlerisch und statistisch nun dem Bereich der Arbeitslosenversicherung zugeordnet werden. Auf die Entwicklung der Gesamtzahl der Arbeitslosen habe dies jedoch keinen Einfluss, so Huth. Gegenüber dem Jahr 2016 sind weiterhin etwas weniger Menschen in Frankfurt arbeitslos gemeldet, lediglich bei Menschen unter 25 Jahren und der Personengruppe ohne deutschen Pass hat es eine Steigerung gegeben. Das spreche dafür, dass sich zunehmend auch geflüchtete Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, nachdem sie ihre Integrationssprachkurse erfolgreich beendet haben. Im Januar waren 1133 Flüchtlinge bei der AfA gemeldet. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen liegt bei 4,4 Prozent.

Der Großteil der Zugänge, insgesamt 1556 Menschen, fiel in den Bereich der Arbeitslosenversicherung, den die AfA betreut. Dies ist ein Anstieg um 25 Prozent seit Dezember. Auch gegenüber dem Vorjahr gab es ein Plus von 1044 Personen (Anstieg: 15,5 Prozent). Die Zunahme in der Grundsicherung fiel mit 296 Menschen (plus 1,7 Prozent) geringer aus. Gegenüber dem Vorjahresmonat gab es einen Rückgang um 1186 Menschen (minus 6,1 Prozent).

Seit dem 1. Januar werden Parallelbezieher von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld 2 vermittlerisch nicht mehr vom Jobcenter, sondern von der AfA betreut. Diese Personengruppe wird nun statistisch nicht mehr dem Rechtskreis SGB II (Grundsicherung), sondern dem Rechtskreis SGB III (Arbeitslosenversicherung) zugerechnet. Somit verschiebt sich die Zahl der Arbeitslosen um etwa 1100 Personen aus der Grundsicherung in das Versicherungssystem. Dadurch steigt die Zahl der Arbeitslosen im Bereich des SGB III an, während die Arbeitslosigkeit im SGB II abnimmt. Die Gesamtzahl wird hiervon nicht beeinflusst.

9351 freie Stellen

Bei der AfA Frankfurt waren im Januar 9351 freie Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 207 Stellen weniger (minus 2,2 Prozent) als im Dezember und gegenüber dem Vorjahresmonat 400 Stellen mehr (plus 4,5 Prozent). „Der Bedarf an Arbeitskräften ist weiterhin stabil“, betont Huth. „Auch die steigende Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten spricht für einen stabilen Wirtschaftsstandort“.

Insgesamt gingen 551 231 Menschen (Stichtag 30. Juni 2016) einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Das waren 9426 Beschäftigte mehr als vor einem Jahr (plus 1,7 Prozent).

