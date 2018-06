Immobilieninvestor: Ardi Goldman verbüßt seine Strafe in Euskirchen

Der wegen Schmiergeldzahlungen bei der Entwicklung der Cargo-City Süd am Flughafen verurteilte Immobilieninvestor Ardi Goldman hat seine Haftstrafe angetreten. Er sitzt nun in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) im Gefängnis. Aus gut informierten Kreisen wurde uns ein entsprechender Bericht der „Immobilien-Zeitung“ gestern bestätigt. Am Wochenende hieß es zunächst, Goldman habe seine Haftstrafe in Köln angetreten. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hielt sich in dieser Frage bedeckt. „Er wurde zum Haftantritt geladen“, sagte Behördensprecherin Nadja Niesen zwar, weitere Auskünfte gab sie jedoch nicht.

Goldman wurde 2015 vom Landgericht Frankfurt wegen Bestechung zu zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Dem Urteil zufolge hat eine Gruppe von Geschäftsleuten einen Fraport-Angestellten bezahlt, um an Erbbau-Grundstücke in der heutigen Cargo-City-Süd zu kommen. Innerhalb der Gruppe war es aber zu Streit gekommen, so dass die Schmiergeldzahlungen öffentlich wurden. Der beschuldigte Fraport-Mitarbeiter war noch vor Prozess-Eröffnung bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Gegen das Urteil legten Goldman und ein weiterer Angeklagter Revision ein, allerdings ohne Erfolg: Vergangenen Februar bestätigte der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Landgerichts.

Neben der nun angetretenen Haftstrafe muss der Immobilieninvestor auch rund 14,4 Millionen Euro zu Unrecht erzielten Gewinn zurückzahlen.

Seine Bauprojekte laufen laut „Immobilien-Zeitung“ trotz des Gefängnisaufenthalts weiter. Dazu zähle die noch bis Herbst 2018 terminierte Erweiterung und Modernisierung des Frankfurter Hotels „25hours by Levi’s“ in der Niddastraße, das künftig „25hours Hotel Bahnhofsviertel“ heißen werde.

Ardi Goldman war eine der schillerndsten Figuren der Stadt. Er trat gerne in extravaganter Kleidung, mit Schlapphut und dicker Brille auf. Mit seiner Immobiliengesellschaft hat er Frankfurt in den vergangenen Jahrzehnten mitgeprägt. Ganze Stadtquartiere hat er entwickelt, so an der Hanauer Landstraße, wo er als „König des Ostends“ galt. dg