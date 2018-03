Ein Osternest für den Brillenbären, Eier für die Zwermangusten: Auch die Tiere im Frankfurter Zoo freuen sich auf Ostern. Hier erfahren Sie, was während der Feiertage ansteht.

Brillenbär Nobody wird mit einem Osternest beglückt. Die Zwergmangusten freuen sich über frische Eier. Und im Zelt am Großen Weiher wartet das "Affenspiel" darauf, von kleinen und großen Besuchern gelöst zu werden: Zu Ostern stellt der Frankfurter Zoo ein vielfältiges Programm auf die Beine.

Am 1. und 2. April erwartet Zoo-Besucher ein Ei-reiches Programm. In der Werkstatt am Großen Weiher können Ostereier marmoriert und Grußkarten gestaltet werden; es gibt Kinderschminken und verschiedene Ei- und Osternest-Überraschungen für die tierischen Bewohner des Zoos. (Ausführliche Infos finden Sie hier.)

