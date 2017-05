Gute Stimmung beim 1. Mai-Rennen: Auf dem Rad sind auch die Kleinen groß

Der kalte Regen konnte keinen der hartgesottenen Radsportfans am Montag davon abhalten, entlang der 281 Kilometer langen Strecke des Radrennens „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ den Profis zuzujubeln. Mehrere hunderttausend Menschen sahen sich das hochkarätig besetzte Straßenrennen an.

Was braucht es für einen Renntag im Regen? Klar: Schirme, Regenjacken und wetterfestes Schuhwerk. Sonst wird es schnell ungemütlich. Vor allem aber braucht es eines: gute Laune. Und davon haben die zahlreichen Radsportfans, die am Montag das Rennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ besuchen, jede Menge. Sie klatschen, jubeln und tröten, was das Zeug hält. Der Veranstalter spricht am Abend von rund 650 000 Menschen, die die Radsportler anfeuerten.

200 Meter mit Laufrad

Der wohl kleinste Teilnehmer des Sportspektakels ist der eineinhalb Jahre alte Paul. Er tritt mit seiner blau-weiß-gestreiften Mütze beim Laufradrennen an. 200 Meter Strecke muss er hinter sich bringen. „Bei dem Wetter waren wir uns nicht so sicher, aber dann hat er sich den Helm aufgesetzt und wir sind hergekommen“, sagt Pauls Mutter, die Oberurselerin Anastasia Müller. Nach dem Rennen ist sie stolz auf ihren Kleinen, der nur wegen Freund Leo mitgemacht hat. „Jetzt haben wir die erste Medaille fürs Kinderzimmer“, sagt sie. Als Belohnung gibt’s einen Apfel und einen Keks. Für nächstes Jahr werden schon Pläne geschmiedet: „Dann starten wir beim Familienrennen.“

Bild-Zoom Foto: Christian Christes (CHRISTES) Jermaine und Jody sind selbst mitgeradelt.

Auch Jody (9) und Jermaine Zemke (11) sind mit der ganzen Familie und Hund Jessi (1) beim Radrennen dabei. Jermaine ist heute sein erstes Lizenzrennen gefahren, 21 Kilometer lang war die Strecke. Zitternd vor Kälte erzählt er: „Ich bin sehr zufrieden, aber das Wetter ist extrem. Meine Klamotten haben sich voll gesaugt und der Sprint war echt lang.“ Einige seiner Mitfahrer beim U13-Rennen seien in den Kurven mit den Hinterrädern weggerutscht, aber niemand ist gestürzt. Auch die kleine Schwester Jody ist schon fleißig auf dem Rad unterwegs. Sie startet heute zum dritten Mal in Frankfurt: „Ich habe vorhin beim U15-Rennen einen Sturz gesehen. Jetzt ist mir etwas mulmig.“ Für Familienhund Jessi ist es das erste Rennen. „Sie hat das allererste Trikot von Jermaine bekommen, damit sie nicht so friert“, erklärt Jody. „Wir als Familie sind eben voll im Einsatz“, ergänzt Mutter Janine (47) lachend.

Schweinehund friert nicht

Mitten im Regen steht der „Innere Schweinehund“ da wie ein begossener Pudel, aber trotzdem hat der Träger des Kostüms gute Laune. Seit 7 Uhr ist Marcel Dücker (31) auf den Beinen. „Schade, dass das Wetter so schlecht ist. Es macht mehr Spaß, wenn ich viele Leute unterhalten kann.“ Aber immerhin friert der Radsportbegeisterte nicht: „Hier drin ist es schön warm, gefühlt so um die 30 Grad.“

Bild-Zoom Foto: Christian Christes (CHRISTES) Marcel verbreitet als „Innerer Schweinehund“ im Regen gute Laune.

Katharina Hardwich (25), Justus Piesch (18) und Kathrin Heidel (27) verteilen für die Stadt Eschborn rund um den Opernplatz hantelförmige Trinkflaschen. Dabei legen sie das eine oder andere Tänzchen hin. Die Passanten spenden ihnen dafür immer wieder spontan Applaus. „Etwa 6000 Flaschen verteilen wir heute“, sagt Kathrin. Trotz des schlechten Wetters haben die drei gute Laune. „Wenn ich an letztes Jahr denke, da haben uns die Leute die Flaschen aus den Händen gerissen.“ Heute ist alles etwas entspannter: „Wir haben auf jeden Fall für alle, die hier sind, eine Flasche“, sagt Justus lachend.

Blick auf künftige Stars

Bild-Zoom Foto: Christian Christes (Christian Christes) Julian kam mit Schirm bewaffnet zum Rennen.

An der Strecke steht Julian Hallfell. Er ist extra heute morgen aus Koblenz angereist. „Ich war auch schon in Eschborn beim Start der Jedermänner heute morgen.“ Als Rad-Enthusiast feuert der 23-Jährige auch gerne die Jüngeren an. „Ich bin selbst von 2002 bis 2009 gefahren“, erzählt er. Damals habe er auch gegen Rick Zabel gekämpft, der am Montag Zweiter bei der Elite wurde. „Man kann also bei den Jungen die Spitzensportler von Morgen sehen“, so Hallfell.

Bild-Zoom Foto: Christian Christes (CHRISTES) Katharina, Justus und Kathrin verteilten hantelförmige Trinkflaschen.

Das Ehepaar Tischler ist morgens selbst beim Jedermann-Rennen von Eschborn aus angetreten. „Das Klima war perfekt, so um die 13 Grad, doch auf den letzten zehn Kilometern fing es an zu regnen. Da war ich froh, als ich dann nach 50 Kilometern im Ziel war“, erzählt Ute Tischler. Das Ehepaar aus Speyer ist bereits am Sonntag angereist und hat in Eschborn übernachtet. „Heute morgen war es nur ein Katzensprung zum Start.“ Insgesamt sind die beiden Radler begeistert von der Veranstaltung: „Hier ist alles top organisiert. Wir fahren auch oft bei anderen Rennen mit und in Frankfurt läuft es einfach immer gut“, sagt Martin Tischler. Seit zwanzig Jahren ist der 58-Jährige mit Begeisterung dabei, seine Frau macht seit fünf Jahren mit. „Davor habe ich immer an der Strecke gestanden und ihn angefeuert, doch irgendwann meinte er, dass ich doch mitfahren soll“, erzählt die 57-Jährige. Vor jedem Rennen werden die Räder durchgecheckt: Luftdruck, Kette und so weiter. „Mein Mann ist mein Fahrradtechniker“, sagt die Speyerin lachend.