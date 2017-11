Die Eröffnung des neuen Ausstellungshauses hat das Team des Historischen Museums zum Anlass genommen, noch stärker als bisher ein Museum für alle zu planen und die Bedürfnisse der Besucher stärker in den Fokus zu rücken. Die Inhalte des Museums werden auf vielfältige Weise für Menschen mit speziellen Bedürfnissen zugänglich gemacht. Taktile Spuren durch das gesamte Museum, Touren auf dem Multimedia-Guide in leichter Sprache, deutscher Gebärdensprache, in akustischen Bildbeschreibungen sowie eine Reihe von Tastobjekten und interaktive Elemente vermitteln die Ausstellungen auf spielerische Weise und nach einem „Mehr-Sinne-Prinzip“.

Vorstellung der Projekte

Was alle Maßnahmen verbindet: Viele Experten in eigener Sache begleiten und beraten das Museum auf seinem Weg zu einem „inklusiven Museum“, so ist im Museumsalltag vor allem auch eine inklusive Haltung herangereift. Während der Veranstaltung werden die Projektideen, die Projektpartner und bereits realisierte und noch geplante Maßnahmen vorgestellt.

Nach der Vorstellung der Angebote besteht die Möglichkeit, die Touren in deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache auf dem Multimedia-Gerät auszuprobieren. Außerdem finden Lesungen von Texten in Leichter Sprache aus dem Projekt „Frankfurt, deine Geschichte“ des Literaturhauses Frankfurt statt.

Erstmals 1982 gefeiert

Die gesamte Veranstaltung, die am kommenden Sonntag von 14 bis 17 Uhr, Saalhof, dauert, wird von Gebärdensprachdolmetschern begleitet. Der Eintritt ist frei. Der „Internationale Tag der Menschen mit Behinderung“ wurde erstmals 1982 von den Vereinten Nationen ausgerufen. Zuvor stand bereits das gesamte Jahr 1981 im Zeichen der behinderten Menschen.

Informationen gibt es auf historisches-museum-frankfurt.de.

(red)