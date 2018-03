Stadtentwicklung: Auf dem ehemaligen Woolworth-Gelände entstehen 700 Wohnungen

Die Immobilien-Tochter der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat das ehemalige Woolworth-Gelände in der Bürostadt gekauft. Mehr als 700 Wohnungen und auf Zeit mietbare Appartements sollen dort in den kommenden Jahren entstehen. Der Bau beginnt in Kürze.

Zwei Jahre ist es nun her, dass die ehemalige markante Woolworth-Zentrale in der Bürostadt, direkt an der Lyoner Straße gelegen, abgerissen wurde. Seitdem liegt das Gelände brach. Doch nun soll es endlich vorangehen. Schon bald könnten die ersten Bagger anrollen und die Baugrube ausheben. „Alle Baugenehmigungen liegen uns vor. Wir beginnen zeitnah mit dem Bau“, sagte gestern Lena von Holleben von der Immobilien-Tochter der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Das Unternehmen hat das 21 000 Quadratmeter große Areal – so groß wie drei Fußballfelder – Anfang des Jahres von dem Projektentwickler „6B47“ gekauft. Über den Kaufpreis schweigt man sich aus. Nur so viel sei gesagt: „Wir investieren insgesamt 200 Millionen Euro“, sagte Frank Berlepp, Geschäftsführer der LBBW Immobilien.

Für diesen Preis werden mehr als 700 Wohnungen geschaffen: Sieben Häuser mit insgesamt 204 Eigentumswohnungen sowie eine Blockrandbebauung mit 200 Mietwohnungen und 300 Appartements, die auf Zeit bezogen werden können. Damit ist das Projekt, das unter dem Namen „Mainwald“ vermarktet wird, derzeit das größte in der Bürostadt.

„Wir haben uns das beste Grundstück gesichert“, sagte Projektleiterin von Holleben. Das Objekt befindet sich unmittelbar am Stadtwald. Nur ein Reiterhof trennt die künftigen Bewohner von einem Spaziergang oder der Joggingstrecke im Grünen. Und LBBW will noch mehr Grün schaffen – auf 14 000 Quadratmetern. Über 70 neue Bäume sollen gepflanzt werden. „Wir wollen, dass der Stadtwald und das Lyoner Quartier zusammenwachsen“, so von Holleben. Die Grünflächen zwischen den Häusern sollen von Jedermann nutzbar sein. „Wir schaffen hier ein Quartier im Quartier.“

2020 bezugsfertig

Die Eigentumswohnungen haben zwei, drei oder vier Zimmer und sind zwischen 60 und 100 Quadratmeter groß. Alle Bleiben sind mit Balkon respektive Terrasse, bodentiefen Fenstern, Parkett und elektrischen Rollläden ausgestattet.

Die Gebäude entworfen hat das Frankfurter Architekturbüro Planquadrat. Die Eigentumswohnungen sollen zwischen 300 000 und 500 000 Euro kosten. „Das ist natürlich nicht günstig, aber machbar“, sagte Berlepp. Denn die Philosophie seines Unternehmens laute: „Wir bieten Wohnungen im mittleren Preissegment an, die sich auch Familien leisten können.“ Möglich sollen dies kompakte Grundrisse machen. „Da kann man im Bau Geld sparen“, so Berlepp. Wie viel die Mietwohnungen kosten werden, steht noch nicht fest. „Wir werden sie an einen Investor verkaufen“, so Berlepp. „Wir behalten keine Wohnungen im Bestand.“ Bis 2020 soll das Projekt, das unter dem Namen „Mainwald“ vermarktet wird, fertig sein.

Der Projektentwickler „6B47“ hatte das Gelände 2014 gekauft – damals noch unter dem Firmennamen PDI. Vermarktet wurde das Objekt unter dem Namen „Green Gate“. Die Pläne waren so gut wie fertig. 500 Wohnungen sollten entstehen. Doch damals mussten die Investoren noch auf den Bebauungsplan für die Lyoner Straße warten. Vorher durften die Bagger nicht rollen. „Für uns als Projektentwickler ist es nicht ungewöhnlich, dass wir ein Projekt zu einem bestimmten Status weiterveräußern“, sagte ein Sprecher von „6B47“ auf Nachfrage. „Das Konzept von LBBW war schlicht sehr überzeugend. Daher hatten wir uns zu diesem Schritt entschlossen und das Projekt ,Green Gate’ weitergegeben.“

„Zur Eintracht laufen“

Für LBBW Immobilien war schnell klar, dass sie in der Bürostadt investieren wollen. „Niederrad ist endlich nicht mehr nur die Bürostadt“, sagte Frank Berlepp. „Es ist hervorragend, dass die Stadt es in den vergangenen Jahren geschafft hat, die Monostruktur aufzubrechen. Es gibt wohl nur wenige Orte, an denen man Arbeiten und Leben so miteinander in Einklang bringen kann.“ Zudem sei man schnell auf der Autobahn, am Flughafen, am Hauptbahnhof oder am Main. „Und zur Eintracht ins Stadion ist man in nur zehn Minuten gelaufen.“