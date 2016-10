Histrorischer Spaziergang: Auf den Spuren des Dornbuschs

Der historische Spaziergang hat noch nicht begonnen, da räumt Ralph Demant erst einmal mit einem weit verbreiteten Gerücht auf. Denn die Albert-Schweitzer-Siedlung – der Startpunkt des Rundgangs – gehöre offiziell gar nicht zu Eschersheim, sondern zum nördlichen Teil des Dornbuschs. Das zeigt der Führer, der seit drei Jahren Spaziergänge auf den Spuren ihrer Geschichte durch die Stadtteile anbietet, anhand einer mitgebrachten Karte.

Mit zweieinhalb Stunden ist der Rundgang durch den östlichen Teil des Dornbuschs recht lang, sagt Demant. Gelaufen wird vom Norden in den Süden, los geht es in der Kirchhainer Straße. Vor der Hausnummer 1-4 – das ist das Haus, in dem der Namensgeber der Siedlung Albert Schweitzer im Erdgeschoss eine Wohnung besessen hatte. „Darin gewohnt hat er aber nie, sondern sie einem befreundeten Organisten zur Verfügung gestellt“, sagt Demant.

Von 1953 bis 1956 wurde die Siedlung mit den vierstöckigen Wohnblöcken und den Einfamilienhäusern erbaut. In der Nachkriegszeit war es das größte Wohnbauprojekt in Frankfurt, 500 Wohnungen boten Platz für Familien und Vertriebene. Albert Schweitzer spendete ein Drittel seines Geldes, das er mit dem Verleih des Friedensnobelpreises bekam, an die Stadt Frankfurt. „Das dürfte wohl dazu beigetragen haben, dass die Siedlung nach ihm benannt wurde“, so der 54-Jährige.

Seit 1962 gibt es den Stadtteil Dornbusch, entstanden ist er aus Teilen Ginnheims und Eckenheims. Seinen Namen hat er von dort im Mittelalter gepflanzten Dornbüschen, als Teil der Frankfurter Landwehr. Dann zückt Birgit Demant, die ihren Mann bei den Spaziergängen unterstützt, eine weitere Karte. Die zeigt, was sich 1853 dort befand, was heute der Dornbusch ist.

Der „Rote Weg“

„Ginnheim und Eckenheim waren Bauerndörfer. Es gab Landwirtschaft, sogar ein bisschen Weinbau und Imker“, erzählt Ralph Demant. 1860 kamen zwei Ziegeleien hinzu, zehn Jahre später waren es bereits zwölf. Angesiedelt waren sie entlang der heutigen Hügelstraße. Sie hieß damals der „Rote Weg“. Weil die Schlaglöcher mit dem Ziegelbruch geflickt wurden und den Feldweg rot einfärbten.

Zu Beginn des 20. Jahrhundert machten die Ziegeleien Platz für die Gärtnereien, wie die 1890 gegründete Sinai-Gärtnerei. Bekannt war der Betrieb bis zu seiner Schließung vor knapp 30 Jahren für die Züchtung des Frankfurter Flieders und seine Nelkenproduktion. Heute erinnern nur noch ein altes Schild auf dem ehemaligen Gärtnereigebäude in der Walter-Leiske-Straße sowie der benachbarte Sinai-Park an das einstige Aushängeschild des Stadtteils. „Nachdem im Zweiten Weltkrieg Lebensmittel produziert wurden, entwickelte sich der Betrieb später zur zweitgrößten Gärtnerei Deutschlands. Mit 70 000 Quadratmetern Fläche an Gewächshäusern“, berichtet Ralph Demant.

Eintracht war zu Gast

Spannend geht es auf der anderen Seite des Sinai-Parks weiter. Laute Pfiffe dringen von der Sportanlage Rosegger in den Park. Dass die Kicker dort auf fußballhistorischem Grund spielen, wissen sie wahrscheinlich nicht. Dabei zählt die Anlage zu den wichtigsten fünf Stadien der Stadt. Weil schon Eintracht Frankfurt dort gespielt hat. Wegen Kriegsschäden waren die Stadien am Riederwald und am Bornheimer Hang 1945 nicht nutzbar. Das Waldstadion wurde zudem von den Amerikanern genutzt. „Nicht zu vergessen ist zudem, dass hier Weltmeister gemacht werden. Andreas Möller machte hier beim BSC Schwarz-Weiß seine ersten Fußballschritte“, weiß Demant.