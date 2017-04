Nur Fliegen ist schöner: Auf geht's zur Dippemess

1,2 Millionen Besucher

Info: Für die Anfahrt am besten Busse und Bahnen nutzen Wenn am 7. April die Frühjahrs-Dippemess auf dem Festplatz beginnt, werden Parkmöglichkeiten am Ratsweg rar. Staus und lange Parkplatzsuche lassen sich vermeiden: Für die Fahrt zum Festgelände empfehlen clearing

Boxen und Feuerwerk

Außergewöhnliche Attraktionen

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Ab morgen geht’s rund auf dem Festplatz am Ratsweg. 143 Schausteller und Händler drängen sich vor der Eissporthalle mit ihren Karussells, Buden, Geisterbahn und Achterbahn. Auch wenn der Platz mit knapp 38 000 Quadratmetern zu den kleinen Kirmesplätzen in deutschen Städten zählt, gilt die Dippemess immer noch zu den „Top Ten“-Jahrmärkten in Deutschland. Sie ist nach dem Mainfest das älteste Volksfest Frankfurts und wurde 1392 erstmals erwähnt.Ein Hauch des größten Volksfestes Deutschlands, dem Münchner Oktoberfest, dreht sich prominent bis auf 50 Meter hoch im Kreis. Das original Riesenrad ist das echte von der Münchner Wiesn. Nagelneu und als Weltpremiere überragt der „Jules Verne Tower“ alles: 80 Meter ist der Turm hoch und in 70 Metern Höhe dreht sich das höchste Kettenkarussell Deutschlands mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h fast bis an die Wolken, sensationelle Weitsicht inklusive. Wie Puppenstuben wirken die Stände und Schaugeschäfte von oben. Dazwischen stecken hinter kunterbunten Fassen klitzekleine Kästchen: Es sind die Wohnwagen der Schausteller und Händler. Mehr als 200 Wagen stehen dicht gedrängt direkt an den Arbeitsplätzen bis zum 1. Mai.Wer über das Gelände bummelt, sieht sie kaum, so geschickt sind sie versteckt hinter Go-Kart-Bahn, Wasserrutsche und Pommesbuden. Fünf bis sechs Stunden Zeit verbringt im Durchschnitt jeder Besucher auf dem Platz, der eine Lauflinie von mehr als 1,5 Kilometern ergibt. „Die Wettervorhersage ist gut für den April und wir hoffen, dass wir die Zahl von 1,2 Millionen Besuchern vom letzten Jahr noch toppen können“, sagt Thomas Roie vom Schaustellerverband, der das Wellenkarussell mit seinem Sohn und seiner Tochter betreibt.Stolz ist er auf den „Kinderbereich“, den es im zweiten Jahr gibt. Hier können sich die Kleinen nach Herzenslust tummeln, Go-Kart fahren oder Tierkarussell, schaukeln, Süßigkeiten naschen und gucken, was die Händler im Angebot haben: Schmuck, Taschen, Dippe und Gewürze für die Mama.Ein Geheimtipp sei die Achterbahn „Spinning Racer“. „Sie sieht zwar klein aus und ist es auch, aber sie hat es richtig in sich, weil sich die Gondeln bei der Fahrt auch noch um sich selbst drehen. Nichts für schwache Nerven“, sagt Roie.Es gibt die Wildwasserbahn und den „Taumler“, wo auch die Zuschauer ihren Spaß haben, wenn Fahrgäste pitschnass werden oder durch die Gegend purzeln. Gruseln kann sich jeder in Europas größter zweistöckigen Geisterbahn und lachen entweder in „Freddies Circus“ mit Laufparcours und Spezialeffekten oder beim sich spiegelnden, wippenden, wackelnden, drehenden und nassen bayerischen „Lach+ Freu+Haus“ inklusive 3-D-Brille.Sogar Boxen ist auf der Dippemess möglich. Wer mutig ist, kann selbst antreten – wer nicht, kann zuschauen im „Fight Club“ von Charly Schulz. Wer die Boxer seiner ganzen Truppe umhauen kann, bekommt 2000 Euro bar auf die Hand. „Oft gab’s das aber noch nicht“, sagt Schulz lächelnd.Zu essen und zu trinken gibt es reichlich an den 60 Imbissständen. Und natürlich auch wieder im Hausmann-Festzelt. Alles für Leib und Seele sowie allerlei Ohren- und Augenschmaus wird hier geboten. Die 16 Veranstaltungen reichen von Musik und Trachtennacht, Frühlingsfest und Frühschoppen bis hin zum traditionellen großen Abschiedsfeuerwerk am 1. Mai.Das Riesenrad kommt aus München. Dort steht es 50 Meter hoch jedes Jahr auf dem Oktoberfest. Gemütliche Gondeln für bis zu zehn Personen bieten eine perfekte Aussicht über Frankfurt und den Festplatz. Die windfesten Gondeln sind mit Brezeln und anderen bayerischen Spezialitäten bemalt. Die Fenster können halb geöffnet werden, damit der gebrannte Mandelduft auch auf dem höchsten Punkt verwöhnt. Die Fahrt kostet 5 Euro.Volksfest wie in alten Tagen: Mit rauer Stimme lockt Ex-Profi-Boxer Charly Schulz (59) mutige Besucher in den Ring, um gegen die Kämpfer seines „Fight Clubs“ anzutreten. Nicht nur Männer werden aufgefordert, hier werden auch Frauenkämpfe ausgetragen: Boxen, Wrestling und Sumo-Ringen für alle. Die Prämien liegen zwischen 50 und 250 Euro. Den ganz großen Preis bekommt, wer das gesamte Schulz-Boxteam ausknockt: 2000 Euro gibt’s dann bar auf die Hand.Wackelnde Gitter, nasse glitschige Rollen, Labyrinthe, Spiegel und leuchtende dicke Rohre zum Fallen oder Durchlaufen: Gelacht wird auf jeden Fall im Laufgeschäft „Lach + Freu + Haus“ mit echt bayerischer Fassaden-Malerei samt feschen Mädchen, einem Bayerisch-Sprachkurs auf Postkarten und 3-D-Brillen, damit’s noch wackliger wird. Über zwei Etagen drehen, schlackern, quetschen und rollen sich Scheiben, Brücken und Sandsäcke in wilden Farben. Die Besucher versuchen, sich heil durch das Helle und Dunkle zu tasten.Adrenalin-Kick pur, der weiteste Rundblick und Wind um die Nase. Mit 60 Stundenkilometern Geschwindigkeit dreht sich das höchste Kettenkarussell bei seiner Deutschland-Premiere rasant und noch 20 Meter höher als das Riesenrad – die doppelt gesicherten Einzelsitze wirbeln in 70 Metern Höhe fast bis in den Himmel. Die Spitze des „Jules Vernes Towers“ ist 80 Meter hoch, von unten betrachtet sieht er aus wie eine riesige „Pusteblume“. Die rasante Fahrt kostet 5 Euro für Erwachsene und für Kinder ab sechs Jahren 4 Euro.