Frankfurter Kneipenviertel: Aufregung in Alt-Sachsenhausen: Groß-Razzia im Elfer Club

Die Online-Nachrichtenportale Toxic Family und Faze Mag hatten zuerst über den Einsatz berichtet. Demnach hat die Polizei von Mittwoch auf Donnerstag den Frankfurter Elfer Club in einer Groß-Razzia sehr genau unter die Lupe genommen.

Panik machte sich breit

Im Elfer in der Klappergass in Alt-Sachsenhausen findet regelmäßig mittwochs die "Loop"-Party statt. Namhafte DJs versorgen Elektro-Fans bis spät in die Nacht mit Musik - so auch in dieser Woche. Und dann stand plötzlich die Polizei vor der Tür. Ein DJ, der an diesem Abend die Teller drehte, berichtet auf seiner Facebook-Seite von dem Geschehen.Demzufolge rückten die Beamten gegen 2 Uhr an, zuerst einige Polizisten in Zivil, danach, laut Zeugenbericht, mehrere Dutzend Mann. Die Gäste des Clubs wurden an die Wand gestellt oder mussten sich auf den Boden legen. Vor dem Lokal wurde ein Zelt aufgestellt, wo sich Club-Besucher ausziehen mussten, um nach Drogen gefilzt zu werden - bei rund fünf Grad Außentemperatur.

Eine Mitarbeiterin des Lokals gab im Gespräch mit der FNP an, dass gleich zu Beginn des Einsatzes in dem in einem Kellergewölbe gelegenen Elfer Club Panik ausbrach. Die Polizei habe sich nicht rechtzeitig oder hinreichend zu Erkennen gegeben. Einige Leute hätten etwa einen Überfall vermutet und zu weinen begonnen.

Vor dem Umzug in die Klappergasse existierte der Club in knapp jahrzehntelanger Symbiose mit der Batschkapp in Eschersheim. 2015 wurde das traditionsreiche Gebäude abgerissen. Seither bebt die Kapp in der Gwinnerstraße in Seckbach, feierwütige Clubgänger haben in den neuen Räumen des Elfer Clubs in Sachsenhausen ein Zuhause gefunden.Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden an, der Club wurde versiegelt. Bislang (Stand 11 Uhr) gibt es von Seiten der Polizei keine offizielle Stellungnahme, es ist allerdings für heute eine Pressemeldung angekündigt.Am Samstag soll im Elfer Club ein Benefizkonzert zu Gunsten der Aids-Hilfe veranstaltet werden. (feh)