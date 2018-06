ÖPNV: Ausfälle und Verspätungen im Frankfurter S-Bahn-Verkehr

26.06.2018

In Bad Vilbel sorgt am Dienstag die Störung einer Weiche für Verspätungen der S6 und der Regionalbahnen. Bahnreisende müssen teilweise auf Busse ausweichen. Zudem entstehen aufgrund einer Stellwerkstörung am Frankfurter Hauptbahnhof weitere Behinderungen