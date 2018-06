Gestern fielen an der Konstablerwache über Stunden sowohl die Rolltreppen als auch der Aufzug zum kombinierten S- und U-Bahn-Gleis aus. Eine koordinierte Reparatur ist in diesem Fall schwierig: Der Aufzug gehört der VGF, die Rolltreppen der Deutschen Bahn.

„Ich steh’ hier mit Kinderwagen und will jetzt nach Hause! Ich weiß aber nicht wie.“ Die junge Mutter starrt hilflos auf den Aufzug in der Konstablerwache, der sie zu den Gleisen der S-Bahnen und der U 6/7 bringen soll. Doch der Aufzug kommt nicht. Und auch die beiden Rolltreppen zum Gleis stehen still.

„Die Störung ist bekannt und wird schnellstmöglich behoben“, steht auf dem Schild am Aufzug. Doch seit Stunden geht hier gar nichts. Kinder quengeln, ein Behinderter, der mit seinem Rollstuhl nicht weiterkommt, schreit. Wer nicht zufällig freundliche Mitreisende trifft, die Kinderwagen oder Rollstuhl die Treppe hinuntertragen, ist aufgeschmissen.

VGF hat Eingreiftruppe

Warum am Mittwoch über Stunden alles gleichzeitig ausfiel, wird sich wohl niemals klären lassen. Denn für den Aufzug ist die VGF zuständig, für die Rolltreppen die Deutsche Bahn. „Das ist historisch gewachsen“, sagt VGF-Sprecherin Dana Vietta. Und sei an der Hauptwache und im Hauptbahnhof schon wieder ganz anders. Nur an Stationen, an denen ausschließlich S- oder U-Bahnen fahren, ist die Situation klar: In der Taunusanlage ist für alles die DB zuständig, an der Alten Oper die VGF.

Für ihre eigenen 270 Rolltreppen hat die VGF eine Art „schnelle Eingreiftruppe“ mit sechs Mitarbeitern im Schichtbetrieb. Dazu kommen eine Meisterei für Rolltreppen und eine für die Aufzüge mit insgesamt 24 Mitarbeitern.

Anders als am Mittwoch in der Konstablerwache stünden die Rolltreppen in 80 Prozent der Fälle nur still, weil Laub, Kies oder verlorene Kleidung den Sicherheitsalarm ausgelöst hätten, sagt Vietta. „Innerhalb einer Stunde sind dann Mitarbeiter vor Ort, die die Rolltreppe wieder einschalten.“ Abstellen könne man dieses oft unnötige Not-Aus nicht. „Wir können ja von Ferne nicht beurteilen, ob nicht doch ein wirklicher Notfall vorliegt.“ Künftige Rolltreppen sollen aber eine Diagnosefunktion haben und sich selbst wieder einschalten können, wenn nur etwas zwischen die Kontakte geraten ist.

Aber selbst wenn es nicht nur ein Fehlalarm war, sondern ein Teil ausgetauscht werden müsse, könne das bei Rolltreppen relativ schnell über die Bühne gehen, sagt Vietta: Gängige Teile würden vor Ort gelagert. Sobald man sie bestellen müsse, dauere es in der Regel länger.

Was für Rolltreppen die Ausnahme ist, sei für Aufzüge die Regel: Fast alle wurden nachträglich eingebaut, „deshalb gleicht keiner dem anderen“. Ersatzteile vorzuhalten ist kaum möglich – fast alles müsse bestellt werden. Auch hier dauert das dann oft ziemlich lange.

Homepage zeigt Ausfälle

Damit Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer nicht hilflos vor Aufzügen stehen müssen, listet die VGF auf ihrer Homepage alle kaputten Aufzüge oder Rolltreppen im Stadtgebiet auf – und auch, wie lange sie schon kaputt sind und an wen man sich wenden kann. Den Rekord hält der Aufzug zu Gleis 4/5 an der Station Flughafen Fernbahnhof: Er steht seit 23 Tagen still. Die Rolltreppe zu Gleis 101/102 im Hauptbahnhof liegt mit 22 Tagen knapp dahinter.

Die Frage, ob Schadensersatz möglich wäre, wenn man durch eine kaputte Rolltreppe einen geldwerten Nachteil hat, kann Vietta nicht beantworten. „Uns ist kein Fall bekannt, in dem das eingefordert wurde.“ Sie verweist aber darauf, dass es in solchen Fällen verschiedene Service-Angebote gibt, etwa, dass zwei Mitarbeiter mit einem Treppenlift zu Hilfe kommen. „Im Zweifel kann man aber auch einen Mitfahrer bitten, mit anzupacken. Das geht in der Regel deutlich schneller.“

Von der Deutschen Bahn war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu bekommen.