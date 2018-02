Eigentlich sollte die Diesterwegschule in diesem Jahr ausgelagert werden. Der veraltete Brandschutz macht das dringend notwendig. Doch die Suche nach einem geeigneten Ausweichstandort dauert. Nun hat die Stadt mit der Fläche Auf der Schlosshecke einen Favoriten. Doch manche Eltern haben Bedenken.

So recht glaubt niemand mehr daran, dass die Diesterwegschule noch dieses Jahr ausgelagert wird. Dabei ist das noch offiziell der Plan und das Jahr jung. Doch nach wie vor ist unklar, wohin man die Ausweichcontainer für die Ginnheimer Grundschule stellen soll.

Von fünf Standorten, die Ende 2017 noch im Gespräch waren, sind laut der Stadt drei ungeeignet. Der Magistrat schreibt in einer Stellungnahme, dass das BMX-Gelände an der Platenstraße schlicht zu klein sei. Die Fläche am Iranischen Garten wäre als potenzielle Baufläche gar nicht bekannt und die sogenannte Bleichwiese sei als Baugebiet ungeeignet. Dort handelt es sich laut der Unteren Naturschutzbehörde nämlich um eine Feuchtwiese und damit um ein Landschaftsschutzgebiet.

Bleibt noch die Wiese am Ginnheimer Wäldchen neben dem Restaurant „Exis“ und das Areal Auf der Schlosshecke. Auf beiden Grundstücken hält die Stadt eine Bebauung grundsätzlich für möglich. Allerdings werde die Wiese am Ginnheimer Wald als Teil des Nidda-Parks gesehen. Dort hin auszulagern, ist also doch nicht möglich.

Schlosshecke bevorzugt

Daher präferiert die Stadt die Fläche Auf der Schlosshecke. Auch die Schulleitung findet das gut. Dann wäre der Übergangsstandort nicht weit weg vom jetzigen Standort Am Mühlgraben. Für die Grundschüler mit ihren kurzen Beinen ist das wichtig. Mit der Stellungnahme gibt die Stadt aber eher eine Tendenz wieder, eine endgültig Entscheidung ist das nicht. Zuvor braucht es weiter Prüfungen.

Manche Eltern finden allerdings, dass das Areal Auf der Schlosshecke alles andere als geeignet ist. Eine davon ist Silke Deselaers. Sie gehört zu einer sechsköpfigen Gruppe des Elternbeirats, die sich dem Thema widmet. Das Problem ist die Rosa-Luxemburg-Straße. Deselaers sagt: „Die vielbefahrene Straße ist nur 100 Meter entfernt. Dort wurde 2009 eine sehr hohe Schadstoffbelastung festgestellt und der Verkehr ist in den vergangenen Jahren nicht weniger geworden.“ Dabei spricht sie nicht für den gesamten Elternbeirat, weil die Ergebnisse der Aktionsgruppe noch nicht abgesprochen wurden.

Bis 2009 plante die Stadt Auf der Schlosshecke Wohnungen zu bauen. Die Pläne wurde fallen gelassen, weil die Rosa-Luxemburg-Straße und die nahe Bahnstrecke zu laut waren. „Die Luft ist also nachweislich schlecht, und zu laut ist es auch“, sagt Deselaers. „Und nun sollen meine Kinder dort neun Stunden am Tag sein. Das ist doch nicht richtig.“ Die Mutter würde die Bleichwiesen bevorzugen. Dass der Naturschutz dort keine Bebauung zulässt, glaubt sie nicht.

Alles dauert zu lange

Darum möchte sie von der Stadt Gutachten sehen, die das belegen. „Auch der Naturschutz macht Ausnahmen, wenn sich für ein Projekt kein anderer geeigneter Ort findet.“ Für Deselaers stellt sich also die Frage: „Ist Lärm- und Luftverschmutzung kein Ausschlusskriterium für einen Schulstandort?“

Tobias Wiedemann – er gehört ebenso zur Gruppe des Elternbeirats – hält es für wichtig, dass endlich eine Entscheidung gefällt wird. Auch wenn die dann nicht alle zufrieden stellt.

Die BFF-Fraktion im Ortsbeirat 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim) griff diese Argumente am Mittwoch auf. Mit einem Antrag sollte der Magistrat aufgefordert werden, aus den genannten Gründen nicht auf das Areal Auf der Schlosshecke auszulagern. Der Ortsbeirat lehnte den Antrag allerdings ab. Dagegen stimmte etwa Christiane Loizides (CDU). Ihre Begründung ist, „dass solche Anträge die Auslagerung nur verzögerten.“ Die Stadt solle erst fertig prüfen. Dann könnten Eltern und der Ortsbeirat immer noch Bedenken anmelden.