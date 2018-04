Brände in Frankfurt: Auto-Brandstifter kein Serientäter

Der Mann, der am Sonntag gegenüber der Polizei erklärte, zwei Autos im Westend angezündet zu haben, kommt nicht als Verantwortlicher für weitere Fahrzeug-Brände in Betracht. „Die Vorgehensweise unterscheidet sich deutlich von den vorangegangen Fällen“, sagte eine Polizeisprecherin unserer Zeitung.

Seit Wochen werden in verschiedenen Stadtteilen immer wieder Autos durch Brandstiftung beschädigt. Am frühen Sonntagmorgen brannten in der Feuerbachstraße ein Audi A3 und ein Peugeot 3008. Rund drei Stunden später meldete sich der mutmaßliche Täter beim 1. Polizeirevier. Er gab an, 40 Jahre alt, rumänischer Staatsbürger und erst vor wenigen Tagen nach Deutschland eingereist zu sein. Ausweisen konnte er sich jedoch nicht.

Mit den Beamten verständigte er sich auf Englisch und machte einen geistig verwirrten Eindruck. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

(dg)