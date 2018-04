Brandstiftung: Auto-Zündler stellt sich

Ob die Serie von Auto-Brandstiftungen nun ein Ende findet, ist noch nicht klar. Zwar stellte sich gestern ein Tatverdächtiger der Polizei. Der Mann tauchte gegen 9 Uhr auf der Innenstadtwache auf und behauptete, rund drei Stunden zuvor zwei Autos im Westend angezündet zu haben. Doch es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass er auch für weitere Taten verantwortlich sein könnte.

Laut Polizei übernahm der eigenen Angaben zufolge 40-jährige Rumäne nur die Verantwortung für den jüngsten Brand in der Feuerbachstraße. Kurz vor sechs Uhr fingen dort ein Audi A3 und ein Peugeot 3008 Feuer. Zudem gab der Tatverdächtige an, erst vor ein paar Tagen nach Deutschland gekommen zu sein. Die Brandserie hält aber schon seit mehreren Wochen an.

Auf einer Baustelle am Riedberg war am vergangenen Donnerstag ein Bagger angezündet worden. Am Ostersonntag brannte ein Golf im Gallus, die Woche zuvor ein VW-Transporter in Seckbach. In Sachsenhausen war vor drei Wochen ein Wagen älteren Baujahrs vorsätzlich angezündet worden. Die Flammen hatten zudem einen daneben stehenden Kleinbus beschädigt. Eine Woche zuvor waren im Nordend sechs Fahrzeuge angezündet worden, weitere Autos wurden durch die sich ausbreitenden Flammen beschädigt. Kurz davor hatten in Bornheim vier Autos gebrannt. Auch Ende 2017 hatte es mehrere Brände gegeben.

Ob der nun Festgenommene auch etwas mit diesen vorangegangenen Autobränden zu tun habe, werde noch geprüft, sagte eine Polizeisprecherin gestern. „Das können wir im Moment noch nicht sagen. Das müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.“ Auch zu seiner Motivlage gab es gestern noch keine Auskünfte. Der Mann kam zunächst in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Neben Autos gerieten auch Gartenhütten in das Visier von Brandstiftern. Zuletzt traf es den Kleingärtnerverein Bonifatiusbrunnen in Kalbach. Eine Holzhütte brannte dort am vergangenen Donnerstag vollständig nieder, eine weitere wurde stark beschädigt. Die Spurenlage ließ kaum Zweifel daran, dass beide Hütten absichtlich angezündet wurden. Überregionale Aufmerksamkeit erregte die Brandzerstörung des Goetheturms im Oktober 2017. Auch dieses Bauwerk wurde angezündet.

(dg,dpa)