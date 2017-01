Kurioser Unfall: Auto fährt in U-Bahn-Abgang am Eschenheimer Tor

War es die Ortsunkenntnis, die tiefstehende Sonne – oder beides? Statt in die Tiefgarage eines Hotels am Eschenheimer Tor fuhr ein 64-jähriger Berliner am Freitagnachmittag mit seinem Mercedes ML in den Abgang der U-Bahn-Station.

Wie die Polizei berichtet, eilte kurze Zeit später die Feuerwehr zur Hilfe und zog das Auto wieder heraus. Glücklicherweise kam ihm niemand aus der vermeintlichen Tiefgarage entgegen, so dass es keine Verletzten gab. Und auch das Auto sah unversehrt aus. (red)



Bilderstrecke Frankfurt: Auto stürzt in U-Bahn-Abgang