Verkehr: Autofahrer in Frankfurt stehen im Schnitt 36 Stunden im Stau

Im Internetangebot der Stadt lässt sich jederzeit abrufen, wie der Verkehr in der Stadt fließt: Auf grün eingefärbten Routen geht’s ohne Probleme voran, gelb steht für zähfließenden Verkehr und rot für Stau. Diese Farbe ist auf der Stadtkarte eher selten zu sehen. Am häufigsten betroffen sind bekannte Problemrouten, etwa am Erlenbruch oder in der Hanauer Landstraße im Osten der Stadt. Keine dieser Strecken zählt aber zu den zehn staureichsten Straßen Deutschlands, die der Verkehrsdatenanbieter Inrix jetzt ermittelt hat.

Freie Fahrt ins Zentrum

Demnach liegt Frankfurt insgesamt in der bundesweiten Stau-Statistik auf Platz acht hinter Köln und Heilbronn, aber vor Würzburg und Karlsruhe. Im Schnitt standen Autofahrer in der Mainmetropole im vergangenen Jahr laut Inrix 36 Stunden im Stau. Die Wartezeit hat sich gegenüber 2016 um neun Prozent verkürzt. Damit rutschte Frankfurt in der Rangliste der staureichsten Städte Deutschlands vom siebten auf den achten Platz. An der Spitze steht nach wie vor München (51 Staustunden). Jede zehnte Autofahrt war in Frankfurt durch Verzögerungen beeinträchtigt, in der bayerischen Landeshauptstadt liegt die Staurate hingegen bei 16 Prozent.

Noch stärker fällt der Unterschied bei Fahrten ins Zentrum und zurück aus: In Frankfurt gab es bei 16 Prozent der Fahrten Stau, in München und Hamburg liegt dieser Wert bei 26 Prozent. Dass Frankfurt eine Pendlerstadt ist, zeigt sich an einer anderen Statistik: Außerhalb der Hauptverkehrszeiten verlaufen 96 Prozent der Fahrten reibungslos, in Würzburg sind es nur 74 Prozent. International betrachtet ist die Situation in Deutschland harmlos. Die staureichsten deutschen Städte München und Hamburg landen im weltweiten Vergleich nur auf den Plätzen 76 und 81. An der Spitze stehen Los Angeles und Moskau.

906 Millionen Euro Schaden

Inrix hat auch versucht, den finanziellen Schaden zu berechnen, der durch die Staus entsteht. Frankfurter Autofahrer büßen im Schnitt 1820 Euro pro Jahr ein, weil sie die Zeit nicht sinnvoller nutzen können. Hochgerechnet auf die gesamte Stadt sind das 906 Millionen Euro pro Jahr. „Um negative Folgen auf die Wirtschaft zu verhindern, müssen wir in intelligente Verkehrssysteme investieren“, sagt Graham Cookson, Chef-Volkswirt bei Inrix.

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht durch die Statistik die Politik der Landesregierung bestätigt. In Hessen fließe so viel Geld wie nie zuvor in Sanierung, Erhalt und Ertüchtigung des Straßennetzes. „Aber ohne ein leistungsfähiges Bahnsystem werden wir die Probleme auf der Straße nicht lösen können“, ist der Minister überzeugt.

(mu)