Verkehr: Autofahrer können auf der Niddabrücke wieder Gas geben

Somit endet eine Bauphase von rund 18 Monaten, die es in sich hatte. Der Verkehr in der Straße „Auf der Insel“ musste weiter fließen, zudem hatten die Baufahrzeuge nur wenig Platz zum Manövrieren. Denn das Gelände rund um die Brücke sowie die Zufahrtsstraßen ist relativ dicht bebaut. Die alte, aus dem Jahr 1928 stammende, Überführung, wurde quasi längs geteilt und in zwei großen Bauabschnitten abgetragen und neu errichtet.

Somit konnte der Verkehr zumindest einspurig fließen. Wichtige Zuleitungen wie Strom, Gas oder Glasfaserkabel wurden über eine Hilfsbrücke gesichert. Zudem konnten die Fußgänger die andere Niddaseite zeitweise nur über eine provisorische Brücke erreichen.

700 Tonnen gehoben

Zu den Höhepunkten der Bauarbeiten gehörte ein gewaltiger Schwerlastkran, der deutschlandweit zu den größten seiner Art zählt und im Frühjahr und Herbst jeweils für ein paar Tage zum Einsatz kam. Der Riese ist in der Lage, Bauteile mit einem Gewicht von bis zu 700 Tonnen zu heben. Das war in Rödelheim auch notwendig, um rund 70 Tonnen schwere Brückenteile aus Beton anheben zu können. Von drei Wochenenden abgesehen, ist es den städtischen Planern gelungen, komplette Sperrungen der Brücke zu vermeiden.

Zudem gab es trotz der teils sehr aufwendigen Arbeitsschritte nahezu keine Verzögerung. Die Bauarbeiten sind somit im Wesentlichen abgeschlossen, nur noch wenige Restarbeiten stehen an.

Nur Geländer fehlen noch

So konnten wegen Lieferengpässen fehlende Geländer noch nicht angebracht werden. Der Straßenverkehr ist davon aber nicht mehr betroffen. Entstanden ist jetzt eine neue Brücke, die wenig gewartet werden muss und zeitgemäßen Ansprüchen entspricht. Im Zuge des Brückenneubaus wurden auch die Bürgersteige abgesenkt und für Menschen mit eingeschränkter Mobilität angepasst. Die Freiflächen werden vom Grünflächenamt gestaltet, sobald es die Witterung zulässt.

(red)