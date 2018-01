Benzinpreise: Autofahrer leben in Frankfurt besonders teuer

Ein Spitzenplatz mehr: 2017 war das Tanken nirgends so teuer wie in der Mainmetropole. Hier zahlt man für 60 Liter bis zu 2,50 Euro mehr als in besonders preiswerten Städten.

Noch eine Statistik zeigt, dass das Leben in Frankfurt nicht billig ist: Das Internet-Unternehmen „Clever Tanken“, das seine Kunden nach eigenen Angaben immer zur billigsten Tankstelle lotst, hat die Benzinpreise des vergangenen Jahres ausgewertet. Demnach hatte Frankfurt beim Benzin in neun Monaten die Position der teuersten „Tankstadt“ in der Bundesrepublik inne. Dresden und Bielefeld liegen auch im Spitzenfeld, Leipzig, Nürnberg und Essen fielen mit niedrigen Preisen auf. Dort zahlen die Kunden für 60 Liter bis zu 2,50 Euro weniger als in Frankfurt. Grundlage der Statistik sind die Angaben der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.

Warum man Autofahrern ausgerechnet in Frankfurt so tief in die Tasche griff, können nicht einmal die Tankstellen-Betreiber selbst sagen. „Grundsätzlich gibt es keinen einheitlichen Kraftstoffpreis in Deutschland“, erklärte Detlef Brandenburg, Sprecher des Tankstellen-Riesen Aral. Natürlich werde der Preis durch die Rohöl- und Raffineriekosten und die Steuern bestimmt. Ob aber dann an der Tankstelle für den Liter 1,25 oder 1,35 Euro verlangt werden, das hänge stark „vom Wettbewerb in der unmittelbaren Nachbarschaft ab.“ Aus diesen Faktoren bilde sich für jede einzelne Tankstelle ein „spezifischer Preis“ – der ständig schwankt. Warum sich daraus für Frankfurt höhere Preise ergeben, wusste Aral-Sprecher Brandenburg ebenso wenig zu erklären wie sein Kollege vom Mineralölwirtschaftsverband und der Geschäftsführer des Bundesverbands Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche Deutschland (BTG).

„Es gibt hoch- und niedrigpreisige Gebiete. Frankfurt ist eben eine Hochpreis-Region“, sagt BTG-Geschäftsführer Thomas Drott. Die Tankstellen-Betreiber hätten davon nichts: Sie bekommen auch in Frankfurt als Pächter pro verkauftem Liter Benzin nur 0,7 bis 1,5 Cent vom Mineralölkonzern, Tankstellen-Besitzer kriegen rund das Doppelte. „Für uns ist ein niedriger Benzinpreis am besten, dann haben die Leute noch Geld für Cola, Schokolade und Autowäsche“, sagt Drott.

Das könnten sich auch die Frankfurter leisten, meint Alexander von Gersdorff vom Mineralwirtschaftsverband. Er empfiehlt den Preisvergleich, bevor man an die Zapfsäule fährt. Der späte Nachmittag sei meist eine günstige Zeit und die Unterschiede innerhalb des Stadtgebietes können groß sein.

