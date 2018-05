Prozess: Autoknacker hatte es vor allem auf Fahrzeuge von Asiaten abgesehen

In den Parkhäusern der Stadt wartet reiche Beute für Diebe und Ganoven: Anders kann man das Ergebnis eines Strafprozesses vor dem Amtsgericht gestern nicht zusammenfassen. Einem 49 Jahre alten Mann werden insgesamt 14 Beutezüge durch die Parkdecks und Tiefgaragen am Goetheplatz, der Töngesgasse, der Hauptwache (Kornmarkt), der Junghofstraße und schließlich im Europaviertel zur Last gelegt. Dabei wusste er gemeinsam mit seinem unbekannt gebliebenen Komplizen vom eigenen Auto aus, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Leichtes Spiel

Fahrzeuge der Oberklasse mit fremden Kennzeichen und asiatisch aussehenden Insassen erregten das besondere Interesse der Straftäter. Denn diese Leute hatten meistens bereits in der Goethestraße Kleidung und Handtaschen sowie auf der Freßgass Schmuck und Elektronik gekauft und im Auto verstaut, bevor sie zur Stadtbesichtigung schritten.

Den Zugriff auf das Diebesgut machte die Elektronik kinderleicht. Kaum noch ein Auto ist heutzutage mit dem guten alten Metallschlüssel zu verriegeln, die Schlösser reagieren stattdessen nur noch auf funkgesteuerte Schließmechanik – die allerdings auch mit speziellen Störsendegeräten, Fachbegriff: „Jammer“, außer Betrieb gesetzt werden können. Und weil die Fahrzeughalter offenbar blind auf den elektronischen Schlüssel vertrauten und sich nicht noch einmal persönlich am Türgriff davon überzeugten, dass tatsächlich alles verschlossen ist, hatten die Diebe leichtes Spiel. In aller Ruhe räumten sie die Autos leer – Kleidung, Handtaschen, Elektronik, Bargeld (meistens aus China) fielen ihnen in die Hände. Knapp 120 000 Euro war die Beute wert. Allein in den beiden letzten Fällen hatten sie jeweils Diebesgut von 20 000 und 25 000 Euro erzielt.

Angeklagter schweigt

Nachdem verschiedene Videoaufzeichnungen an den Ein- und Ausfahrten verwertbares Material geliefert hatten, klickten irgendwann einmal die Handschellen, und der Spuk war zu Ende. Gestern gab sich der mutmaßliche Dieb wortkarg – er will es offenbar auf die Beweisaufnahme ankommen lassen. Bis Mitte Juni will das Gericht mit seinem Programm durch sein und eine Entscheidung verkünden.